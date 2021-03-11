Робот в помощь специалистам МФЦ

Пилотный проект многофункционального центра в Гатчине – использование робота-манипулятора. Пока умное приспособление может распознавать документы, сортировать их, ставить печати в зависимости от потребности. В перспективе робот будет уничтожать документы вместе шредера и выполнять другие манипуляции для снижения нагрузки на сотрудников МФЦ и освобождения их от лишней бумажной работы.

Рубрики : Общество     11 Mar 2021
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