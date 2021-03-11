Танцевальные пары готовятся к чемпионату России

В команду Ленинградской
области вошли лучшие пары по итогам чемпионата и Первенства Северо-Западного
федерального округа. Наш регион на чемпионате России представят пары школы
бального танца «Олимпия», танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо» Гатчинского
Дома культуры, а также пары из Всеволожска и Соснового Бора.
Первый день сборов был
полностью посвящен латиноамериканской программе под руководством старшего
тренера Ленинградской области, пятикратного чемпиона Санкт-Петербурга по
латиноамериканской программе, воспитанника Владимира и Людмилы Карпуниных
Дмитрия Константиновича Шипилова.
Второй день спортсмены
оттачивали мастерство по европейской программе под руководством старшего
тренера Ивана Владимировича Поршнева - чемпиона Омской области, призера
Сибирского федерального округа.
Эти сборы позволили
спортсменам не только повысить свой профессионализм, но и объединиться в
дружную команду, которая с 16 по 23 марта представит Ленинградскую область на
чемпионате России в Москве.