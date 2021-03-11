Танцевальные пары готовятся к чемпионату России

В команду Ленинградской области вошли лучшие пары по итогам чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа. Наш регион на чемпионате России представят пары школы бального танца «Олимпия», танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо» Гатчинского Дома культуры, а также пары из Всеволожска и Соснового Бора.

Первый день сборов был полностью посвящен латиноамериканской программе под руководством старшего тренера Ленинградской области, пятикратного чемпиона Санкт-Петербурга по латиноамериканской программе, воспитанника Владимира и Людмилы Карпуниных Дмитрия Константиновича Шипилова.

Второй день спортсмены оттачивали мастерство по европейской программе под руководством старшего тренера Ивана Владимировича Поршнева - чемпиона Омской области, призера Сибирского федерального округа.

Эти сборы позволили спортсменам не только повысить свой профессионализм, но и объединиться в дружную команду, которая с 16 по 23 марта представит Ленинградскую область на чемпионате России в Москве.