Вниманию многодетных семей Гатчины, претендующих на бесплатное получение земельного участка

В Гатчинском районе участки для жителей сельских поселений выделяются, а вот жители городов Гатчины и Коммунара, где земельных участков нет, могут получить землю только после всех очередников района. То есть, по сути, никогда.

В Гатчине последний раз участки выделялись в 2016 году. С тех пор очередь только гатчинских очередников уже перевалила за 200 человек, а всего в районе ждет землю более 600 человек. И очередь эта не уменьшается, а только растет. Администрация Гатчины готова выслушать предложения многодетных на круглом столе, который пройдет в апреле, но для этого было бы неплохо и самим многодетным семьям собраться и обсудить эту проблему.

16 марта (вторник) в 11.00 в коворкинг-центре (пр. 25 Октября, д. 5, кинотеатр «Победа») пройдет встреча инициативной группы. Приглашаем семьи, заинтересованные в получении земельного участка.

Инициативная группа