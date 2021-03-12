Как Школа третьего возраста с Зимой прощалась

Разгуляй-четверток - это четвёртый день Масленицы и первый, самый разгульный день Широкой Масленицы. В этот день народные гулянья достигали самого большого размаха. Именно с этого дня Масленица становилась Широкой — вплоть до самого последнего своего дня, проводов в воскресенье.

Как правильно отметить Разгуляй, всему «честному народу» Гатчинской Школы третьего возраста показывали колоритные Купец и Купчиха. Разгульный четверток проходил на просторном дворе школы и начался с традиционного хоровода. За руки взялись все — от мала до велика. За праздничным шествием внимательно наблюдала сама Масленица — яркая кукла, с особенным вниманием к народным традициям изготовленная силами школьных рукодельниц.

Масленица пришла — привела с собой веселье, праздник, радость и отличное настроение. Никто не мог удержаться от того, чтобы пуститься в пляс при первых звуках весёлой кадрили! Но вот на дворе появилась Зима собственной персоной. Пришла и очень удивилась, узнав, как сильно с ней хотят расстаться. Она попыталась поссориться с «честным людом», пообещав окончательно завьюжить всю городскую округу и завалить ее снегом по самые крыши. Но Зиме предложили поиграть, попеть и поплясать, на что она, хоть и не сразу, но согласилась.

Чего только не было в этот день во дворе Школы третьего возраста — сложно закрученные хороводы, русские народные песни и озорные частушки, танцы и игры, топы и прихлопы под задорные переборы гармониста... Танцевали и «барыню», и «цыганочку с выходом», получая за каждый «выход» золотые леденцы-петушки, собственноручно сделанные курсистками Школы. Хор Школы третьего возраста пел зимние песни под живую гармонь. В итоге с Зимой простились по-доброму.

Роль Зимы на школьной Масленице вот уже который год подряд играет «старожил» Школы третьего возраста Нина Николаевна Касина. И каждый раз её выступление производит незабываемое впечатление.

Как говорит Нина Николаевна, в роли Зимы она чувствует себя прекрасно.

- Я в любой роли согласна здесь быть, - признаётся она. - Для меня Школа третьего возраста — это именины сердца! Всю свою жизнь я растила детей, работала на четырёх работах, а когда попала сюда, началось настоящее творчество. В Школе я научилась играть на гитаре, вышивать картины, делать витражи. В хоре солисткой пою, танцую! Зиму я просто обожаю, особенно, когда морозно, снежно и солнечно — вот как сегодня! Но и весну жду с нетерпением, когда всё оживает и расцветает.

Для нашей газеты «Зима» дала твёрдый, «профессиональный» прогноз погоды, пообещав, что весна уже не за горами: ещё два-три дня, и начнётся настоящая весенняя оттепель.

- А я уже всё — ухожу с миром, - заявила она напоследок. - Я уже не сержусь на весну — пусть приходит!

И действительно, несмотря на довольно сильный мороз, солнышко в этот день пригревало всё сильнее, и настроение во дворе Школы улучшалось буквально с каждой минутой.

Вместе с курсистами Разгуляй праздновала заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова. Она пригласила всех на большой городской праздник Масленицы в воскресенье. Ольга Павловна предложила не сжигать искусно выполненное чучело «школьной» Масленицы, сохранив его в Школе третьего возраста в качестве оберега до следующего года.

Распрощавшись с Зимой, весь дружный коллектив Школы третьего возраста отправился в тепло — пить горячий чай с вкусными масленичными блинами.



