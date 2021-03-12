Как Школа третьего возраста с Зимой прощалась

Разгуляй-четверток
- это четвёртый день Масленицы и первый, самый разгульный день Широкой
Масленицы. В этот день народные гулянья достигали самого большого размаха.
Именно с этого дня Масленица становилась Широкой — вплоть до самого последнего
своего дня, проводов в воскресенье.
Как
правильно отметить Разгуляй, всему «честному народу» Гатчинской Школы третьего
возраста показывали колоритные Купец и Купчиха. Разгульный четверток проходил
на просторном дворе школы и начался с традиционного хоровода. За руки взялись
все — от мала до велика. За праздничным шествием внимательно наблюдала сама
Масленица — яркая кукла, с особенным вниманием к народным традициям
изготовленная силами школьных рукодельниц.
Масленица
пришла — привела с собой веселье, праздник, радость и отличное настроение. Никто не мог удержаться от того, чтобы пуститься в
пляс при первых звуках весёлой кадрили! Но вот на дворе появилась Зима
собственной персоной. Пришла и очень удивилась, узнав, как сильно с ней хотят
расстаться. Она попыталась поссориться с «честным людом», пообещав окончательно
завьюжить всю городскую округу и завалить ее снегом по самые крыши. Но Зиме
предложили поиграть, попеть и поплясать, на что она, хоть и не сразу, но
согласилась.
Чего
только не было в этот день во дворе Школы третьего возраста — сложно
закрученные хороводы, русские народные песни и озорные частушки, танцы и игры,
топы и прихлопы под задорные переборы гармониста... Танцевали и «барыню», и
«цыганочку с выходом», получая за каждый «выход» золотые леденцы-петушки, собственноручно
сделанные курсистками Школы. Хор Школы третьего возраста пел зимние песни под
живую гармонь. В итоге с Зимой простились по-доброму.
Роль
Зимы на школьной Масленице вот уже который год подряд играет «старожил» Школы
третьего возраста Нина Николаевна Касина. И каждый раз её выступление производит незабываемое впечатление.
Как
говорит Нина Николаевна, в роли Зимы она чувствует себя прекрасно.
-
Я в любой роли согласна здесь быть, - признаётся она. - Для меня Школа третьего
возраста — это именины сердца! Всю свою жизнь я растила детей, работала на
четырёх работах, а когда попала сюда, началось настоящее творчество. В Школе я
научилась играть на гитаре, вышивать картины, делать витражи. В хоре солисткой
пою, танцую! Зиму я просто обожаю, особенно, когда морозно, снежно и солнечно —
вот как сегодня! Но и весну жду с нетерпением, когда всё оживает и расцветает.
Для
нашей газеты «Зима» дала твёрдый, «профессиональный» прогноз погоды, пообещав,
что весна уже не за горами: ещё два-три дня, и начнётся настоящая весенняя
оттепель.
-
А я уже всё — ухожу с миром, - заявила она напоследок. - Я уже не сержусь на
весну — пусть приходит!
И
действительно, несмотря на довольно сильный мороз, солнышко в этот день
пригревало всё сильнее, и настроение во дворе Школы улучшалось буквально с
каждой минутой.
Вместе
с курсистами Разгуляй праздновала заместитель главы администрации Гатчинского
района Ольга Мясникова. Она пригласила всех на большой городской праздник
Масленицы в воскресенье. Ольга Павловна предложила не сжигать искусно выполненное
чучело «школьной» Масленицы, сохранив его в Школе третьего возраста в качестве
оберега до следующего года.
Распрощавшись
с Зимой, весь дружный коллектив Школы третьего возраста отправился в тепло —
пить горячий чай с вкусными масленичными блинами.