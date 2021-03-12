Околонаучные дебаты во Дворце молодёжи

Как рассказала главный специалист по работе с молодежью Гатчинского Дворца молодежи (ГДМ) Ирина Булычева, интеллектуально-дискуссионная игра в форме дебатов, посвящённая Дню науки, организована Гатчинским Дворцом молодёжи совместно с движением «Волонтёры культуры» Ленинградской области

- Цель нашего мероприятия — популяризация науки среди молодёжи, усвоение культурных норм ведения дискуссии, формирование навыка ораторского искусства, - говорит Ирина Булычева. - Мы сейчас находимся в таком медийном пространстве, где очень важно уметь анализировать информацию, думать и рассуждать на какие-то определенные темы.

Участие в дебатах приняли две команды из Гатчины - «Оптимисты» (педагоги школы №11) и «Правоведы» (команда Государственного института экономики, финансов, права и технологий). Тема первых дебатов звучала так: «Триумф науки — прогресс или трагедия?» Во время дебатов прошло три боя по трем темам: «Будущее за специалистами-универсалами», «Нельзя позволять ученым проводить эксперименты, которые теоретически могут выйти из-под контроля» и «Возможно создать систему искусственного интеллекта, равного человеческому».

Перед каждым боем команды проходили жеребьёвку, которая определяла, какая из них будет стороной, утверждающей и доказывающей тезис темы дебатов (Команда утверждения), а какая должна этот тезис отрицать и опровергать (Команда отрицания).

Всего за 8 минут каждая из команд должна была обсудить и сформировать стройную систему доказательств для обоснования своей позиции. По условиям дебатов аргументы и контраргументы желательно было искать в общественном, политическом, экономическом, психологическом и других аспектах предложенной темы. После обсуждения следовал короткий, но горячий «бой» спикеров от каждой команды, которые по очереди высказывали свои аргументы и контраргументы.

По завершении всех трёх боёв судья дебатов Ирина Булычева подвела итоги соревнования.Победителем признана команда «Правоведы» из ГИЭФПТ.



