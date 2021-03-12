Отчим и Маргарита

Маргарита Ц. жила в одной квартире с матерью и ее
сожителем. У самой Маргариты – трое детей и ни одного мужа, в отношении двоих
старших она лишена родительских прав из-за пьянства, токсикомании и
ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей. Ее младшему ребенку
шесть лет.
Сожитель матери злоупотреблял спиртным и скандалил с
Маргаритой, которая нюхала растворители. Отношения между ними были хронически
натянутые, несколько лет назад Маргарита ударила отчима ножом в живот и в лицо,
но, видимо, не сильно, поскольку в полицию он тогда не обращался. Второе
нападение с ножом оказалось и последним…
Поножовщина произошла в июле. В тот день Маргарита
выпила бутылку пива и подышала лаком, а вечером пришла домой с детской
площадки, чтобы помыть руки. После лака у нее было восхитительное ощущение
легкости. В квартире находился только пьяный отчим. Повод для конфликта возник из
ничего: Маргарита зашла в ванную – отчим выключил ей газовую колонку, и вода
пошла холодная. Он сунулся в ванную и толкнул дверь – Маргарита ударила его
дверью в ответ. Он ушел в свою комнату – Маргарита пошла следом. Словесная
перепалка продолжалась. По словам Маргариты, она не выдержала оскорблений и
угроз в свой адрес, взяла с кухни нож и подошла к отчиму. Тот начал было
вставать с дивана, но заметив у нее в руке нож, сел обратно и принялся говорить
грубости.
Маргарита была очень зла и сначала нанесла ему удар
в спину. Отчим протянул к ней руку, но не дотянулся, и она ударила его ножом по
руке. Несколько раз. Потом убрала нож в сумку и ушла из квартиры. По словам
Маргариты, когда она уходила, раненый сидел на диване – он был еще жив.
Маргарита позвонила матери, рассказала о случившемся, немного погуляла на
детской площадке и пошла в Орлову рощу. Там выбросила нож в траву. Впоследствии
Маргарита показала это место полиции, и нож нашли.
Когда мать вечером вернулась с работы, она
обнаружила своего сожителя лежащим на диване, пропитанном кровью. Женщина
вызвала «скорую», которая констатировала смерть, и полицию.
Прибыла следственно-оперативная группа. Изъяли
вещдоки. Маргариту арестовали, и до суда она содержалась под стражей. Было
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ: убийство. Согласно
заключению судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате
острой массивной кровопотери, воздушной эмболии сердца и развития острой
сердечной недостаточности. Маргарита нанесла отчиму не одно и не два ножевых
ранения – на теле обнаружены множественные колото-резаные ранения правого плеча
с повреждением подмышечной артерии и вены. Убитый получил не менее пяти ножевых
ударов, оказавшихся смертельными из-за потери крови. У самой подследственной
телесных повреждений не обнаружили.
Маргарите предъявили обвинение по статье 105 УК РФ.
По окончании предварительного следствия она предстала перед судом и свою вину в
инкриминируемом ей преступлении признала полностью. Она вообще сразу созналась
в убийстве и давала подробные показания еще на стадии расследования.
При вынесении вердикта суд учел ее добровольное
участие в проведении проверки показаний на месте, в ходе которой она указала и
способ совершения преступления, и место, где выбросила орудие преступления –
нож. Этими действиями гражданка Ц. оказала активное способствование раскрытию и
расследованию преступления. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено
наличие малолетнего ребенка и тяжких хронических заболеваний. Подсудимая имеет
постоянное место жительства и регистрации, официально трудоустроена, по месту
проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно.
Однако собственная мать охарактеризовала Маргариту с
отрицательной стороны – как агрессивную, безответственную, после употребления
алкоголя становящуюся конфликтной и импульсивной. Судебная психиатрическая
экспертиза выявила у подсудимой признаки легкой умственной отсталости с другими
нарушениями поведения, а также синдром зависимости от летучих растворителей
средней стадии. В период инкриминируемого ей деяния гражданка Ц. никаким
болезненным состоянием психики не страдала. Имеющаяся у нее легкая умственная
отсталость сопровождается эмоциональной неустойчивостью, недостаточной
критичностью к себе и своим поступкам, что связано с опасностью для самой
подсудимой и других лиц. Эксперты пришли к выводу, что гражданка Ц. по своему
психическому состоянию нуждается в принудительном амбулаторном наблюдении и
лечении психиатра, соединенном с исполнением наказания.
При квалификации действий обвиняемой суд исходил из
фактических обстоятельств совершения преступления: об умысле причинения смерти
свидетельствует избранное орудие преступления – нож, обладающее высокой
поражающей силой. А также нанесение нескольких ударов в область расположения
жизненно важных органов человека и отношение к последствиям преступления:
ударив отчима ножом, Маргарита не предпринимала попыток оказать ему помощь,
вызвать «скорую» – она просто ушла из квартиры, оставив раненого истекать
кровью.
При вынесении приговора суд принял во внимание
пояснения самой подсудимой о том, что на преступление она решилась из-за
употребления алкоголя и летучих растворителей: совершение преступления в
состоянии опьянения было признано отягчающим обстоятельством.
12-го февраля Гатчинский городской суд признал
гражданку Ц. виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде лишения свободы
на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С учетом
всех обстоятельств, по мнению суда, исправление и перевоспитание матери троих
детей возможно только в условиях изоляции от общества. Назначение более мягкого
вида наказания не достигнет целей – не будет способствовать восстановлению
социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений.
Учитывая заключение судебной психиатрической
экспертизы, наряду со сроком колонии суд счел необходимым назначить гражданке
Ц. принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения и лечения у
врача-психиатра в амбулаторных условиях.
Время содержания осужденной под стражей с июля по
февраль до вступления приговора в законную силу зачли в срок отбывания
наказания из расчета день за полтора.