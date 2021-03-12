Отчим и Маргарита

Маргарита Ц. жила в одной квартире с матерью и ее сожителем. У самой Маргариты – трое детей и ни одного мужа, в отношении двоих старших она лишена родительских прав из-за пьянства, токсикомании и ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей. Ее младшему ребенку шесть лет.

Сожитель матери злоупотреблял спиртным и скандалил с Маргаритой, которая нюхала растворители. Отношения между ними были хронически натянутые, несколько лет назад Маргарита ударила отчима ножом в живот и в лицо, но, видимо, не сильно, поскольку в полицию он тогда не обращался. Второе нападение с ножом оказалось и последним…

Поножовщина произошла в июле. В тот день Маргарита выпила бутылку пива и подышала лаком, а вечером пришла домой с детской площадки, чтобы помыть руки. После лака у нее было восхитительное ощущение легкости. В квартире находился только пьяный отчим. Повод для конфликта возник из ничего: Маргарита зашла в ванную – отчим выключил ей газовую колонку, и вода пошла холодная. Он сунулся в ванную и толкнул дверь – Маргарита ударила его дверью в ответ. Он ушел в свою комнату – Маргарита пошла следом. Словесная перепалка продолжалась. По словам Маргариты, она не выдержала оскорблений и угроз в свой адрес, взяла с кухни нож и подошла к отчиму. Тот начал было вставать с дивана, но заметив у нее в руке нож, сел обратно и принялся говорить грубости.

Маргарита была очень зла и сначала нанесла ему удар в спину. Отчим протянул к ней руку, но не дотянулся, и она ударила его ножом по руке. Несколько раз. Потом убрала нож в сумку и ушла из квартиры. По словам Маргариты, когда она уходила, раненый сидел на диване – он был еще жив. Маргарита позвонила матери, рассказала о случившемся, немного погуляла на детской площадке и пошла в Орлову рощу. Там выбросила нож в траву. Впоследствии Маргарита показала это место полиции, и нож нашли.

Когда мать вечером вернулась с работы, она обнаружила своего сожителя лежащим на диване, пропитанном кровью. Женщина вызвала «скорую», которая констатировала смерть, и полицию.

Прибыла следственно-оперативная группа. Изъяли вещдоки. Маргариту арестовали, и до суда она содержалась под стражей. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ: убийство. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате острой массивной кровопотери, воздушной эмболии сердца и развития острой сердечной недостаточности. Маргарита нанесла отчиму не одно и не два ножевых ранения – на теле обнаружены множественные колото-резаные ранения правого плеча с повреждением подмышечной артерии и вены. Убитый получил не менее пяти ножевых ударов, оказавшихся смертельными из-за потери крови. У самой подследственной телесных повреждений не обнаружили.

Маргарите предъявили обвинение по статье 105 УК РФ. По окончании предварительного следствия она предстала перед судом и свою вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью. Она вообще сразу созналась в убийстве и давала подробные показания еще на стадии расследования.

При вынесении вердикта суд учел ее добровольное участие в проведении проверки показаний на месте, в ходе которой она указала и способ совершения преступления, и место, где выбросила орудие преступления – нож. Этими действиями гражданка Ц. оказала активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено наличие малолетнего ребенка и тяжких хронических заболеваний. Подсудимая имеет постоянное место жительства и регистрации, официально трудоустроена, по месту проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно.

Однако собственная мать охарактеризовала Маргариту с отрицательной стороны – как агрессивную, безответственную, после употребления алкоголя становящуюся конфликтной и импульсивной. Судебная психиатрическая экспертиза выявила у подсудимой признаки легкой умственной отсталости с другими нарушениями поведения, а также синдром зависимости от летучих растворителей средней стадии. В период инкриминируемого ей деяния гражданка Ц. никаким болезненным состоянием психики не страдала. Имеющаяся у нее легкая умственная отсталость сопровождается эмоциональной неустойчивостью, недостаточной критичностью к себе и своим поступкам, что связано с опасностью для самой подсудимой и других лиц. Эксперты пришли к выводу, что гражданка Ц. по своему психическому состоянию нуждается в принудительном амбулаторном наблюдении и лечении психиатра, соединенном с исполнением наказания.

При квалификации действий обвиняемой суд исходил из фактических обстоятельств совершения преступления: об умысле причинения смерти свидетельствует избранное орудие преступления – нож, обладающее высокой поражающей силой. А также нанесение нескольких ударов в область расположения жизненно важных органов человека и отношение к последствиям преступления: ударив отчима ножом, Маргарита не предпринимала попыток оказать ему помощь, вызвать «скорую» – она просто ушла из квартиры, оставив раненого истекать кровью.

При вынесении приговора суд принял во внимание пояснения самой подсудимой о том, что на преступление она решилась из-за употребления алкоголя и летучих растворителей: совершение преступления в состоянии опьянения было признано отягчающим обстоятельством.

12-го февраля Гатчинский городской суд признал гражданку Ц. виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С учетом всех обстоятельств, по мнению суда, исправление и перевоспитание матери троих детей возможно только в условиях изоляции от общества. Назначение более мягкого вида наказания не достигнет целей – не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений.

Учитывая заключение судебной психиатрической экспертизы, наряду со сроком колонии суд счел необходимым назначить гражданке Ц. принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Время содержания осужденной под стражей с июля по февраль до вступления приговора в законную силу зачли в срок отбывания наказания из расчета день за полтора.



