29 марта – День фортепиано: гатчинцы приглашаются в «Купринку»

Праздник сравнительно молодой, посвященный всем
людям, чья жизнь, деятельность и творчество так или иначе связаны с главным
клавишным инструментов всех времен и народов. Вот что сам Нильс Фрам пишет по
этому поводу: «Почему миру нужен Piano Day? По многим причинам. Но, по большей
части, потому что этот праздник касается не только пианино, но и всех вокруг:
исполнителей, композиторов, конструкторов, настройщиков, перевозчиков пианино
и, что наиболее важно, слушателей».
День фортепиано отмечается в 88 день года – по
числу черных и белых клавиш классического инструмента. В 2021 году День
фортепиано выпадает на 29 марта и будет праздноваться во многих городах.
В Гатчине День фортепиано пройдет впервые, в
центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна. Присоединиться можно как
очно, так и дистанционно (подробности в World Piano Day 2021 | День Фортепиано Гатчина). Предварительная запись по телефону: (81371)
37-613 или в библиотеке им. А. И. Куприна (2 этаж).