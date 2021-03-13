29 марта – День фортепиано: гатчинцы приглашаются в «Купринку»

Праздник сравнительно молодой, посвященный всем людям, чья жизнь, деятельность и творчество так или иначе связаны с главным клавишным инструментов всех времен и народов. Вот что сам Нильс Фрам пишет по этому поводу: «Почему миру нужен Piano Day? По многим причинам. Но, по большей части, потому что этот праздник касается не только пианино, но и всех вокруг: исполнителей, композиторов, конструкторов, настройщиков, перевозчиков пианино и, что наиболее важно, слушателей».

День фортепиано отмечается в 88 день года – по числу черных и белых клавиш классического инструмента. В 2021 году День фортепиано выпадает на 29 марта и будет праздноваться во многих городах.

В Гатчине День фортепиано пройдет впервые, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна. Присоединиться можно как очно, так и дистанционно (подробности в World Piano Day 2021 | День Фортепиано Гатчина). Предварительная запись по телефону: (81371) 37-613 или в библиотеке им. А. И. Куприна (2 этаж).