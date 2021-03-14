Дни ГТО в Гатчине продолжаются!

Дни ГТО в Гатчине продолжаются!

В субботу, 13 марта, на гатчинском стадионе «Спартак» прошёл ещё один день ГТО - ещё один маленький «семейный» праздник физической культуры и спорта.

Рубрики : Спорт     14 Mar 2021

Начался он с флешмоба, посвященного 90-летию образования Всесоюзного комплекса ГТО.

Преемственность - это важная связь между прошлым, настоящим и будущим, когда из рода в род передаются семейные традиции, культурное прошлое, социальные ценности. Культура семейных отношений и физическая культура - нерасторжимое единство, звенья одной цепи. Совместные занятия физкультурой и спортом укрепляют силы «внутреннего притяжения», увеличивают потенциал доверия семьи. Физкультура и спорт - это та сфера, которая раскрепощает родителей и детей, уменьшает дефицит их общения, прививает иммунитет против вредных привычек.

По результатам прошедшего дня в дневниках достижений ГТО участников почти одни «пятерки».

Александра Валуева

Фото организаторов

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