Дни ГТО в Гатчине продолжаются!

Начался он с флешмоба, посвященного 90-летию образования Всесоюзного комплекса ГТО.

Преемственность - это важная связь между прошлым, настоящим и будущим, когда из рода в род передаются семейные традиции, культурное прошлое, социальные ценности. Культура семейных отношений и физическая культура - нерасторжимое единство, звенья одной цепи. Совместные занятия физкультурой и спортом укрепляют силы «внутреннего притяжения», увеличивают потенциал доверия семьи. Физкультура и спорт - это та сфера, которая раскрепощает родителей и детей, уменьшает дефицит их общения, прививает иммунитет против вредных привычек.

По результатам прошедшего дня в дневниках достижений ГТО участников почти одни «пятерки».

Александра Валуева

Фото организаторов