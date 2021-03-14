Дни ГТО в Гатчине продолжаются!

Начался он с флешмоба,
посвященного 90-летию образования Всесоюзного комплекса ГТО.
Преемственность -
это важная связь между прошлым, настоящим и будущим, когда из рода в род
передаются семейные традиции, культурное прошлое, социальные ценности. Культура
семейных отношений и физическая культура - нерасторжимое единство, звенья одной
цепи. Совместные занятия физкультурой и спортом укрепляют силы «внутреннего
притяжения», увеличивают потенциал доверия семьи. Физкультура и спорт - это та
сфера, которая раскрепощает родителей и детей, уменьшает дефицит их общения,
прививает иммунитет против вредных привычек.
По результатам
прошедшего дня в дневниках достижений ГТО участников почти одни «пятерки».
Александра Валуева
Фото организаторов