Где в Гатчинском районе отключат свет 16 марта?

16.03.2021
с 10:00 до 13:00
Сяськелевское
СП:
д. Питкелево,
д. Ронилово (работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период)
16.03.2021с 12:00 до 16:00
д. Вохоново (работы будут проводиться
не более 2-х часов в указанный период)
16.03.2021
с 10:00 до16:00
Новосветское
СП:
д.
Малое Замостье, п. Новый Свет (работы будут проводиться не более 2-х часов в
указанный период)
16.03.2021
с 10:00 до 16:00
Таицкое
ГП:
д.Истинка
16.03.2021
с 10:00 до 17:00
Сусанинское
СП:
д.Красницы,
ул. Береговая