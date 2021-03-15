Где в Гатчинском районе отключат свет 16 марта?

16.03.2021 с 10:00 до 13:00

Сяськелевское СП:

д. Питкелево, д. Ронилово (работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период)

16.03.2021с 12:00 до 16:00

д. Вохоново (работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период)

16.03.2021 с 10:00 до16:00

Новосветское СП:

д. Малое Замостье, п. Новый Свет (работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период)

16.03.2021 с 10:00 до 16:00

Таицкое ГП:

д.Истинка

16.03.2021 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

д.Красницы, ул. Береговая