Где в Гатчинском районе отключат свет 16 марта?

Где в Гатчинском районе отключат свет 16 марта?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача элек-троэнергии в Гатчинском районе 16 марта.

Рубрики : ЖКХ     15 Mar 2021

16.03.2021 с 10:00 до 13:00

Сяськелевское СП:

д. Питкелево, д. Ронилово (работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период)               

16.03.2021с 12:00 до 16:00

д. Вохоново (работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период)

 

16.03.2021 с 10:00 до16:00

Новосветское СП:

д. Малое Замостье, п. Новый Свет (работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период)  

 

16.03.2021 с 10:00 до 16:00

Таицкое ГП:                 

д.Истинка           

 

16.03.2021 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

д.Красницы, ул. Береговая    

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