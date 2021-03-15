Я прививок не боюсь, если надо – уколюсь!

Первую дозу вакцины «Гам-Ковид-Вак», более известную как «Спутник V», наши журналисты получили в поликлинике на улице Урицкого. Ощущения – как и после прививки от гриппа: большинство не заметило никаких изменений самочувствия. Настрой на ревакцинацию – самый позитивный, тем более что и дата подходящая – 1 апреля.

Как нам сообщили в Гатчинской КМБ, сегодня в Гатчинском районе открыты четыре пункта вакцинации: помимо поликлиники на улице Урицкого, прививку можно сделать в поликлинике микрорайона Аэродром города Гатчины, в Коммунаровской и Вырицкой поликлиниках. Готовится к открытию кабинет вакцинации в Сиверской поликлинике.

Включаются в прививочную кампанию и передвижные амбулатории. Так, в минувшие выходные машины дежурили в Гатчине у ТРК «Пилот» и ТРК «Кубус». В перспективе передвижные амбулатории будут курсировать по всему Гатчинскому району, график будет опубликован позже.

Записаться на прививку можно через сайт Госуслуги, по телефону «горячей» линии по COVID-19 Гатчинской КМБ 8 (911) 226-01-86 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00) и по единому номеру 122.

На сегодняшний день первым компонентом «Гам-Ковид-Вак» привились уже 5956 жителей Гатчинского района, вторым – 3202 человека. Оба компонента имеются в наличии в Гатчинской КМБ, записаться на вакцинацию можно практически в день обращения.





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