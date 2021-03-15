Я прививок не боюсь, если надо – уколюсь!

Первую
дозу вакцины «Гам-Ковид-Вак», более известную как «Спутник V», наши журналисты
получили в поликлинике на улице Урицкого. Ощущения – как и после прививки от
гриппа: большинство не заметило никаких изменений самочувствия. Настрой на ревакцинацию
– самый позитивный, тем более что и дата подходящая – 1 апреля.
Как
нам сообщили в Гатчинской КМБ, сегодня в Гатчинском районе открыты четыре
пункта вакцинации: помимо поликлиники на улице Урицкого, прививку можно сделать
в поликлинике микрорайона Аэродром города Гатчины, в Коммунаровской и Вырицкой
поликлиниках. Готовится к открытию кабинет вакцинации в Сиверской поликлинике.
Включаются
в прививочную кампанию и передвижные амбулатории. Так, в минувшие выходные
машины дежурили в Гатчине у ТРК «Пилот» и ТРК «Кубус». В перспективе
передвижные амбулатории будут курсировать по всему Гатчинскому району, график
будет опубликован позже.
Записаться
на прививку можно через сайт Госуслуги, по телефону «горячей» линии по COVID-19
Гатчинской КМБ 8 (911) 226-01-86 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00) и
по единому номеру 122.
На
сегодняшний день первым компонентом «Гам-Ковид-Вак» привились уже 5956 жителей
Гатчинского района, вторым – 3202 человека. Оба компонента имеются в наличии в
Гатчинской КМБ, записаться на вакцинацию можно практически в день обращения.
Фото автора