Областной футбол шагает в большое будущее

В числе первоочередных задач — строительство новых спортивных объектов, в том числе, реконструкция исторического стадиона в Шлиссельбурге, создание в Ленинградской области секции по футболу для девочек, Детского футбольного центра.

«Футбол — это спорт номер один в Ленинградской области. Наша основная задача — развитие массового и детского футбола. Сегодня областная футбольная команда «Ленинградец» ставит перед собой задачу выйти в первую лигу. Абсолютно правильно, что под эту команду в регионе будет создана сеть любительских футбольных клубов, которые станут проводить областные чемпионаты», ─ отметил глава 47 региона.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков пообещал оказать содействие в подготовке специалистов и материальную помощь на развитие футбольной инфраструктуры в Ленинградской области. «Следующий этап — это подготовка спортивного резерва. В рамках соглашения мы создадим ещё 4 отделения футбола, одно из которых будет тренировать девочек, а также Детский футбольный центр», — сказал он.

Сегодня в Ленинградской области флагманом по развитию футбола является футбольный клуб «Ленинградец», основанный в 2018 году. Клуб представляет Ленинградскую область в Первенстве России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги, а также в Кубке России.

Для подготовки спортивного резерва с 2019 года в регионе работает Спортивная школа «Ленинградец» с отделениями футбола в Рощино и Гатчине.

Благодаря соглашению с Минспорта России и РФС до конца 2024 года в Ленинградской области планируется увеличить количество граждан, постоянно занимающихся футболом, обеспечить область тренерами и новыми объектами спорта, модернизировать систему подготовки спортивного резерва и развить в регионе клубный футбол.

В региональной спортивной федерации футбола надеются, что активное развитие футбола позволит команде «Ленинградец» попасть в национальную лигу.

Соглашение разработано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», который реализуется по Указу Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».