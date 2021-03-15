Областной футбол шагает в большое будущее

В числе первоочередных
задач — строительство новых спортивных объектов, в том числе, реконструкция
исторического стадиона в Шлиссельбурге, создание в Ленинградской области секции
по футболу для девочек, Детского футбольного центра.
«Футбол — это спорт номер
один в Ленинградской области. Наша основная задача — развитие массового и
детского футбола. Сегодня областная футбольная команда «Ленинградец» ставит
перед собой задачу выйти в первую лигу. Абсолютно правильно, что под эту
команду в регионе будет создана сеть любительских футбольных клубов, которые
станут проводить областные чемпионаты», ─ отметил глава 47 региона.
Президент Российского
футбольного союза Александр Дюков пообещал оказать содействие в подготовке
специалистов и материальную помощь на развитие футбольной инфраструктуры в
Ленинградской области. «Следующий этап — это подготовка спортивного резерва. В
рамках соглашения мы создадим ещё 4 отделения футбола, одно из которых будет
тренировать девочек, а также Детский футбольный центр», — сказал он.
Сегодня в Ленинградской
области флагманом по развитию футбола является футбольный клуб «Ленинградец»,
основанный в 2018 году. Клуб представляет Ленинградскую область в Первенстве
России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги, а также в
Кубке России.
Для подготовки
спортивного резерва с 2019 года в регионе работает Спортивная школа
«Ленинградец» с отделениями футбола в Рощино и Гатчине.
Благодаря соглашению с
Минспорта России и РФС до конца 2024 года в Ленинградской области планируется
увеличить количество граждан, постоянно занимающихся футболом, обеспечить
область тренерами и новыми объектами спорта, модернизировать систему подготовки
спортивного резерва и развить в регионе клубный футбол.
В региональной спортивной
федерации футбола надеются, что активное развитие футбола позволит команде
«Ленинградец» попасть в национальную лигу.
Соглашение разработано в
рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография», который реализуется по Указу Президента России Владимира Путина
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».