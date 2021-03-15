С улиц Гатчины откачивают талую воду

С улиц Гатчины откачивают талую воду

В связи с повышением температуры наружного воздуха и таянием снега в Гатчине продолжаются работы по откачке талой воды во дворах и на дорогах города.

Рубрики : Дороги     15 Mar 2021

Как сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района, сегодня коммунальные службы откачивают воду по адресам: улица Коли Подрядчикова, д.11-13, проспект 25 Октября, д. 46, Володарского, д. 33, 35. Откачка помпой запланирована по улице Зверевой, а также по проспекту 25 Октября, д. 65.

В механизированной уборке дорог, тротуаров и дворов от снега задействовано восемь тракторов с плужно-щеточным оборудованием и два с пескоразбрасывателем, шесть погрузчиков и один грейдер. На ручную уборку направлены 90 человек.

Вывоз снега осуществляется по адресам: улицы Достоевского, Чехова, Красная, Соборная, площадь Победы, Госпитальный переулок, около Дома культуры. Дворы: Володарского, 34, Коли Подрядчикова, 16, Крупской, 9, Академика Константинова, 6, Крупской, 6, 5А, проспект 25 Октября, 46-56, проспект 25 Октября, 63.

Ямочный ремонт холодным асфальтом: ул. Северная, проспект 25 Октября.

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