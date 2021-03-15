Широкая Масленица в Гатчине

Весна так спешила, что к завершению Масленичной недели уверенно установилась плюсовая температура. Сверху лил дождь, а под ногами хлюпали лужи. Да разве испугаешь этим гатчинцев!

В полдень семьями с детьми и хорошим настроением народ устремился к Гатчинскому ДК, где уже всех встречали веселые скоморохи да красны-девицы в цветастых сарафанах. В центре внимания главное угощение на Масленицу - блины. О них пели, их ели, с ними играли.

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим тепло поздравили собравшихся с Прощеным Воскресеньем и окончанием зимы.

На большой сцене был организован праздничный концерт творческих коллективов. Рядом любители массовых развлечений водили хороводы, принимали участие в народных забавах - перетягивали канат, ходили на ходулях, бились с соперником подушками, бегали с блинами.

Веселые игры на любой вкус и возраст организовали творческие коллективы Гатчины. А для тех, кто предпочитает создавать праздник своими руками, гатчинские рукодельницы провели творческие мастер-классы. Самые активные дети поучаствовала абсолютно во всех конкурсах и забавах, выиграли множество призов и остались очень довольны.

Праздник продолжился частушками и плясками, а в финале выступил специальный гость программы - фольк-шоу группа «Колесо». Гуляния завершились традиционным сожжением чучела Масленицы.

«Спасибо за организацию праздника и веселье! – в тот же день благодарили гатчинцы в социальных сетях. - Артистам и организаторам, думаем, было непросто при такой погоде! Но забавы, конкурсы, концерт подарили нам огромное Масленичное настроение!»

Татьяна Можаева