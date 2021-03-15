Широкая Масленица в Гатчине

Весна
так спешила, что к завершению Масленичной недели уверенно установилась плюсовая
температура. Сверху лил дождь, а под ногами хлюпали лужи. Да разве испугаешь
этим гатчинцев!
В
полдень семьями с детьми и хорошим настроением народ устремился к Гатчинскому
ДК, где уже всех встречали веселые скоморохи да красны-девицы в цветастых
сарафанах. В центре внимания главное угощение на Масленицу - блины. О них пели,
их ели, с ними играли.
Глава
Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим
тепло поздравили собравшихся с Прощеным Воскресеньем и окончанием зимы.
На
большой сцене был организован праздничный концерт творческих коллективов. Рядом
любители массовых развлечений водили хороводы, принимали участие в народных
забавах - перетягивали канат, ходили на ходулях, бились с соперником подушками,
бегали с блинами.
Веселые
игры на любой вкус и возраст организовали творческие коллективы Гатчины. А для
тех, кто предпочитает создавать праздник своими руками, гатчинские рукодельницы
провели творческие мастер-классы. Самые активные дети поучаствовала абсолютно
во всех конкурсах и забавах, выиграли множество призов и остались очень довольны.
Праздник
продолжился частушками и плясками, а в финале выступил специальный гость
программы - фольк-шоу группа «Колесо». Гуляния завершились традиционным
сожжением чучела Масленицы.
«Спасибо
за организацию праздника и веселье! – в
тот же день благодарили гатчинцы в социальных сетях. - Артистам и
организаторам, думаем, было непросто при такой погоде! Но забавы, конкурсы,
концерт подарили нам огромное Масленичное настроение!»
Татьяна
Можаева
Видео: Мария Герман