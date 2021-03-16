Граффити, трудоустройство и «вертолетная площадка» – что волнует молодёжь

Встреча получилась по-настоящему масштабной, так как на вопросы молодежи готовы были ответить руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева, представители всех подразделений районной администрации, государственных и муниципальных учреждений.

Главными гостями встречи стали представители Гатчинского Дворца молодежи, волонтерского клуба «Тайро», Центра добровольческого развития, «Волонтеры Победы», руководители молодежных советов поселений, молодые мамочки, а также представители разных направлений молодежной субкультуры.

В своем приветственном слове Людмила Нещадим поблагодарила молодежный актив за инициативы, бескорыстную работу и энергию, которой они делятся.

- Молодежь – это огромная сила. Наши встречи должны стать регулярными. Настало время красивых, ярких и добрых дел, - сказала она.

Глава районной администрации также подчеркнула, что одна из главных задач – остановить миграцию молодежи в крупные города и создать условия для их комфортной жизни и работы в Гатчинском районе, так как сегодня существует большая потребность в молодых кадрах в экономике, социальной сфере, сельском хозяйстве.

Заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов рассказал о проектах, в которых могут принимать участие молодые активисты Гатчинского района, грантовой поддержке и форумах, организуемых для энергичных и молодых людей.

Марина Григорьева напомнила о грантовой поддержке на уровне региона. Общий объем финансирования некоммерческих организаций и их социальных проектов в 2021 году составит 14,3 млн рублей. Также она рассказала, что в каждом населенном пункте с населением более 10 тысяч человек должен появиться свой коворкинг-центр – точка притяжения для молодых людей.

В ходе диалога с представителями власти студентка ГИЭФПТ Алина Андреева попросила рассказать о мерах поддержки молодых специалистов и студентов последних курсов в трудоустройстве, а также о трудоустройстве молодых людей в свободное от учебы время.

Людмила Нещадим рассказала, что у гатчинских студентов есть возможность заключать с предприятиями договора на целевое обучение. Благодаря этому они могут рассчитывать на финансовую поддержку в период обучения и возможность прохождения практики.

Руководитель Центра занятости населения Елена Крылова добавила, что ребята младше 18 лет в свободное от учебы время могут принять участие в трудовой адаптации на предприятиях, в ходе которой молодые люди получают не только практический опыт, но и зарплату. Что касается выпускников, то в Гатчинском районе работает программа по возмещению зарплаты молодых специалистов работодателям, а также предусмотрена помощь выпускникам, которые в течение трех лет так и не смогли трудоустроиться. Также можно принять участие в общественных работах. Более подробную информацию можно получить непосредственно в Центре занятости населения.

Федор Кухарь спросил про ремонт площадки для экстремальных видов спорта на бульваре 47 регион и предложил свою помощь в консультировании по оснащению этой территории. Еще один его вопрос касался возможности проведения Первенства по экстремальным видам спорта и уличной субкультуре в Гатчине и в Ленинградской области.

Людмила Нещадим рассказала, что в бюджет текущего года уже заложены средства на ремонт скейт парка, а фестиваль уличной культуры, несомненно, должен состояться.

Руководитель районного отделения «Волонтеры Победы» Екатерина Смирнова попросила оказать помощь в приобретении формы для школьных волонтерских отрядов, а также привлечь «Волонтеров Победы» к организации празднования 76-летия победы в Великой Отечественной войне.

Людмила Нещадим поблагодарила волонтеров за участие в организации празднования 75-летия Победы и заверила, что сотрудничество с «Волонтерами Победы» обязательно будет продолжено. Что касается формы, то председатель районного спорткомитета Сергей Пименов обещал оказать поддержку.

Волонтер Гатчинского Дворца молодежи София Львович рассказала, что празднование 20-летнего юбилея Гатчинского Дворца молодежи в августе прошлого года прошло на вертолетной площадке в Гатчине. Волонтеры остались довольны торжеством, а их музыка никому не мешала, так как площадка находится на удаленном расстоянии от жилых домов. София спросила, возможно ли благоустроить эту территорию, чтобы в перспективе проводить там и другие молодежные мероприятия. Речь идет об освещении площадки, установке сцены и мест для зрителей.

Людмила Нещадим оценила идею, сказав, что районные власти также хотят использовать эту территорию. Она предложила вместе с волонтерами обсудить этот вопрос отдельно, встретившись непосредственно на вертолетной площадке, как только позволят погодные условия.

Еще один волонтер ГДМ, представитель творческой молодежи Даниил Федосов поднял вопрос о граффити, которыми испорчены некоторые фасады домов в Гатчине. Он спросил, возможно ли выделить в городе место специально для граффитистов. Виталий Филоненко привел в пример подземный переход у Балтийского вокзала, некоторые трансформаторные будки, которые необходимо приводить в порядок, и молодежь как раз может в этом помочь.