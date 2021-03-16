Граффити, трудоустройство и «вертолетная площадка» – что волнует молодёжь

Встреча получилась по-настоящему
масштабной, так как на вопросы молодежи готовы были ответить руководители
Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, заместитель
руководителя федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов,
председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева,
представители всех подразделений районной администрации, государственных и
муниципальных учреждений.
Главными гостями встречи стали
представители Гатчинского Дворца молодежи, волонтерского клуба «Тайро», Центра
добровольческого развития, «Волонтеры Победы», руководители молодежных советов
поселений, молодые мамочки, а также представители разных направлений молодежной
субкультуры.
В своем приветственном слове Людмила
Нещадим поблагодарила молодежный актив за инициативы, бескорыстную работу и
энергию, которой они делятся.
- Молодежь – это огромная сила. Наши
встречи должны стать регулярными. Настало время красивых, ярких и добрых дел, -
сказала она.
Глава районной администрации также
подчеркнула, что одна из главных задач – остановить миграцию молодежи в крупные
города и создать условия для их комфортной жизни и работы в Гатчинском районе,
так как сегодня существует большая потребность в молодых кадрах в экономике,
социальной сфере, сельском хозяйстве.
Заместитель руководителя федерального
агентства по делам молодежи Павел Абрамов рассказал о проектах, в которых могут
принимать участие молодые активисты Гатчинского района, грантовой поддержке и
форумах, организуемых для энергичных и молодых людей.
Марина Григорьева напомнила о грантовой
поддержке на уровне региона. Общий объем финансирования некоммерческих
организаций и их социальных проектов в 2021 году составит 14,3 млн рублей.
Также она рассказала, что в каждом населенном пункте с населением более 10
тысяч человек должен появиться свой коворкинг-центр – точка притяжения для
молодых людей.
В ходе диалога с представителями власти
студентка ГИЭФПТ Алина Андреева попросила рассказать о мерах поддержки
молодых специалистов и студентов последних курсов в трудоустройстве, а
также о трудоустройстве молодых людей в свободное от учебы время.
Людмила Нещадим рассказала, что у
гатчинских студентов есть возможность заключать с предприятиями договора на
целевое обучение. Благодаря этому они могут рассчитывать на финансовую
поддержку в период обучения и возможность прохождения практики.
Руководитель Центра занятости населения
Елена Крылова добавила, что ребята младше 18 лет в свободное от учебы время
могут принять участие в трудовой адаптации на предприятиях, в ходе которой
молодые люди получают не только практический опыт, но и зарплату. Что касается
выпускников, то в Гатчинском районе работает программа по возмещению зарплаты
молодых специалистов работодателям, а также предусмотрена помощь выпускникам,
которые в течение трех лет так и не смогли трудоустроиться. Также можно принять
участие в общественных работах. Более подробную информацию можно получить
непосредственно в Центре занятости населения.
Федор Кухарь спросил про ремонт
площадки для экстремальных видов спорта на бульваре 47 регион и предложил
свою помощь в консультировании по оснащению этой территории. Еще один его
вопрос касался возможности проведения Первенства по экстремальным видам спорта
и уличной субкультуре в Гатчине и в Ленинградской области.
Людмила Нещадим рассказала, что в бюджет
текущего года уже заложены средства на ремонт скейт парка, а фестиваль уличной
культуры, несомненно, должен состояться.
Руководитель районного отделения
«Волонтеры Победы» Екатерина Смирнова попросила оказать помощь в
приобретении формы для школьных волонтерских отрядов, а также привлечь
«Волонтеров Победы» к организации празднования 76-летия победы в Великой
Отечественной войне.
Людмила Нещадим поблагодарила волонтеров
за участие в организации празднования 75-летия Победы и заверила, что
сотрудничество с «Волонтерами Победы» обязательно будет продолжено. Что
касается формы, то председатель районного спорткомитета Сергей Пименов обещал
оказать поддержку.
Волонтер Гатчинского Дворца молодежи София
Львович рассказала, что празднование 20-летнего юбилея Гатчинского Дворца
молодежи в августе прошлого года прошло на вертолетной площадке в Гатчине. Волонтеры
остались довольны торжеством, а их музыка никому не мешала, так как площадка
находится на удаленном расстоянии от жилых домов. София спросила, возможно ли
благоустроить эту территорию, чтобы в перспективе проводить там и другие
молодежные мероприятия. Речь идет об освещении площадки, установке сцены и мест
для зрителей.
Людмила Нещадим оценила идею, сказав, что
районные власти также хотят использовать эту территорию. Она предложила вместе
с волонтерами обсудить этот вопрос отдельно, встретившись непосредственно на
вертолетной площадке, как только позволят погодные условия.
Еще один волонтер ГДМ, представитель творческой молодежи Даниил Федосов поднял вопрос о граффити, которыми испорчены некоторые фасады домов в Гатчине. Он спросил, возможно ли выделить в городе место специально для граффитистов. Виталий Филоненко привел в пример подземный переход у Балтийского вокзала, некоторые трансформаторные будки, которые необходимо приводить в порядок, и молодежь как раз может в этом помочь.