Область выстраивает цифровой диалог с жителями

За 2020 год в администрации Ленинградской области зарегистрировали 25 940 обращений, поступивших в письменной, электронной и устной формах. Через цифровую платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», созданную на базе Центра управления регионом (ЦУР), ленинградцы направили 5770 обращений.

«Каждый житель Ленинградской области, нуждающийся в помощи, вправе получить ответ, разъяснение, решение, наше общение должно идти конструктивном русле», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с руководителями региональных органов власти.

Напомним, что Центр управления регионом создан в Ленинградской области во исполнение указа Президента России Владимира Путина «О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия» в 2020 году. Основная задача ЦУР — сбор и обработка обращений жителей региона в органы исполнительной власти.