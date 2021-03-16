Область выстраивает цифровой диалог с жителями

За 2020 год в администрации Ленинградской
области зарегистрировали 25 940 обращений, поступивших в письменной,
электронной и устной формах. Через цифровую платформу обратной связи
«Госуслуги. Решаем вместе», созданную на базе Центра управления регионом (ЦУР),
ленинградцы направили 5770 обращений.
«Каждый житель Ленинградской области,
нуждающийся в помощи, вправе получить ответ, разъяснение, решение, наше общение
должно идти конструктивном русле», – отметил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко на совещании с руководителями региональных органов власти.
Напомним, что Центр управления регионом
создан в Ленинградской области во исполнение указа Президента России Владимира
Путина «О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих
по единому регламенту взаимодействия» в 2020 году. Основная задача ЦУР — сбор и
обработка обращений жителей региона в органы исполнительной власти.