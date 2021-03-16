В Гатчинский район придут лазерные «зебры»

Работа по повышению безопасности движения на региональных трассах Ленинградской области ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Первый проекционный переход был сделан «Ленавтодором» осенью прошлого года на Выборгском шоссе вблизи Сертолово и подтвердил свою эффективность зимой: в условиях дождей, туманов и снегопадов направленный свет позволяет видеть переход на расстоянии до 150 метров. Также яркая световая разметка не стирается колесами и привлекает к себе внимание автомобилистов издалека.

До конца года дорожники добавят безопасности участкам Токсовского шоссе, Дороги жизни, дорог Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп, Зуево — Новая Ладога, подъезд к Красному Селу от Киевского шоссе, перекрестку дорог Пустошка — Вырица и Семрино — Ковшово и региональным дорогам, проходящим в черте Всеволожска, Сертолово, Гатчины и Мурино. Там будет нанесена желтая разметка и шумовые полосы, поставлены новые знаки, сферические зеркала и информационные щиты «Внимание! Аварийно-опасный участок».