В Гатчинский район придут лазерные «зебры»

Работа по повышению безопасности движения
на региональных трассах Ленинградской области ведется в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Первый проекционный переход был сделан
«Ленавтодором» осенью прошлого года на Выборгском шоссе вблизи Сертолово и
подтвердил свою эффективность зимой: в условиях дождей, туманов и снегопадов
направленный свет позволяет видеть переход на расстоянии до 150 метров. Также
яркая световая разметка не стирается колесами и привлекает к себе внимание
автомобилистов издалека.
До конца года дорожники добавят
безопасности участкам Токсовского шоссе, Дороги жизни, дорог Псков — Гдов —
Сланцы — Кингисепп, Зуево — Новая Ладога, подъезд к Красному Селу от Киевского
шоссе, перекрестку дорог Пустошка — Вырица и Семрино — Ковшово и региональным
дорогам, проходящим в черте Всеволожска, Сертолово, Гатчины и Мурино. Там будет
нанесена желтая разметка и шумовые полосы, поставлены новые знаки, сферические
зеркала и информационные щиты «Внимание! Аварийно-опасный участок».