В Гатчинский район придут лазерные «зебры»

В Гатчинский район придут лазерные «зебры»

Пешеходов в Ленинградской области защитят от лихачей яркие проекционные переходы: вечером и ночью они заранее оповестят водителей о необходимости сбросить скорость.

Рубрики : Дороги     16 Mar 2021

Работа по повышению безопасности движения на региональных трассах Ленинградской области ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Первый проекционный переход был сделан «Ленавтодором» осенью прошлого года на Выборгском шоссе вблизи Сертолово и подтвердил свою эффективность зимой: в условиях дождей, туманов и снегопадов направленный свет позволяет видеть переход на расстоянии до 150 метров. Также яркая световая разметка не стирается колесами и привлекает к себе внимание автомобилистов издалека.

До конца года дорожники добавят безопасности участкам Токсовского шоссе, Дороги жизни, дорог Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп, Зуево — Новая Ладога, подъезд к Красному Селу от Киевского шоссе, перекрестку дорог Пустошка — Вырица и Семрино — Ковшово и региональным дорогам, проходящим в черте Всеволожска, Сертолово, Гатчины и Мурино. Там будет нанесена желтая разметка и шумовые полосы, поставлены новые знаки, сферические зеркала и информационные щиты «Внимание! Аварийно-опасный участок».

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