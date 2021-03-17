Конкретные проблемы – конкретные решения

Участниками заседания стали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, сотрудники администрации и руководители жилищно-коммунальных предприятий.

- Жилищно-коммунальное хозяйство – это большой комплекс многогранных вопросов, куда входит ремонт дорог, благоустройство, обеспечение коммунальными услугами и многое другое. Все это волнует граждан. Об этом говорит количество обращений жителей по поводу качества предоставляемых услуг. Так, в прошлом году в администрацию Гатчинского района поступило более четырех тысяч писем, - сказала Людмила Нещадим.

В рамках круглого стола состоялся личный прием граждан, в ходе которого жители Гатчинского района смогли задать интересующие их вопросы.

Председатель общественного совета деревни Кобрино Светлана Ланкинен обратилась с проблемой газификации деревни Покровка и поселка Прибытково, которые были включены в программу газификации на 2014-2017 годы. Начиная с 2016 года, проект дополняли, меняли, согласовывали. В результате газ до 600 жителей, постоянно проживающих на территории, так до сих пор и не дошел.

Глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко посредством видеосвязи рассказал, что со стороны администрации все документы были поданы вовремя. До конца текущего года будет завершен проект планировки территории, после чего начнется экспертиза.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев обратился к Людмиле Нещадим с просьбой оказать помощь с межеванием и подготовкой документов планировки территории, после чего вместе с коллегой по парламенту Людмилой Тептиной они будут решать вопрос о сокращении сроков строительства объектов газификации на уровне областного комитета по ТЭК.

Староста деревни Малые Колпаны Ольга Павлова задала вопросы об оплате индивидуальных баков для сбора ТКО, разной стоимости вывоза ТКО для каждого дома и отсутствии льгот для многодетных семей и пенсионеров. Людмила Нещадим предложила провести рабочую встречу со старостами населенных пунктов Гатчинского района и представителем регионального оператора, в ходе которой можно будет уточнить все интересующие вопросы.

Председатель совета дома № 4 по улице Новоселов в городе Гатчине Эдуард Тур задал вопрос по составлению проектной документации по капремонту серийных домов, для которых можно было бы разрабатывать типовые проекты.

Депутат Вырицкого поселения Максим Шевченко поднял вопрос качества оказываемых услуг управляющей компанией МУП ЖКХ «Сиверский».

Представитель дома № 70 в поселке Тайцы Евгения Витенко рассказала о том, что после взрыва в одной из квартир, в соседних жилых помещениях стало холодно, так как в пострадавшей квартире нет ни окон, ни двери. Выяснилось, что администрация Таицкого поселения держит связь с собственником данной квартиры, который обещал в мае текущего года привести ее в порядок. Алексей Рыжов пообещал сделать косметический ремонт в подъезде, также подлежит проверке документация по подключению жилого дома к газоснабжению.