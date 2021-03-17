Проектируется Центр детского творчества в Гатчине

Проектируется Центр детского творчества в Гатчине

В рамках проектирования Центра детского творчества в микрорайоне Аэродром города Гатчины завершено эскизное проектирование и изыскание. Об этом в ходе аппаратного совещания в администрации Гатчинского района сообщил председатель комитета строительства и градостроительного развития территорий Дмитрий Коновалов.

Рубрики : Общество     17 Mar 2021

Общая площадь здания составит более 9 тысяч квадратных метров с возможной пропускной способностью 600 человек. В соответствии с техническим заданием в проекте нового центра детского творчества планируется предусмотреть концертный зал на 400 мест, акустический зал на 150 мест, выставочные, танцевальные и репетиционные залы, студию звукозаписи, вокальную, театральную и цирковую студии, хозяйственные помещение и другие.

Как сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района, контракт на проектирование был заключен в сентябре прошлого года с ООО «ВИК Проект» по итогам конкурсных процедур. Финансирование работ проводится за счет городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Город Гатчина». Общая стоимость проектирования составляет 13 млн рублей. Окончание проектирования с учетом предусмотренных в местном бюджете средств запланировано на 2022 год.

 

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