Проектируется Центр детского творчества в Гатчине

Общая площадь
здания составит более 9 тысяч квадратных метров с возможной пропускной
способностью 600 человек. В соответствии с техническим заданием в проекте
нового центра детского творчества планируется предусмотреть концертный зал на
400 мест, акустический зал на 150 мест, выставочные, танцевальные и
репетиционные залы, студию звукозаписи, вокальную, театральную и цирковую
студии, хозяйственные помещение и другие.
Как сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района, контракт на
проектирование был заключен в сентябре прошлого года с ООО «ВИК Проект» по
итогам конкурсных процедур. Финансирование работ проводится за счет городского
бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Город
Гатчина». Общая стоимость проектирования составляет 13 млн рублей. Окончание
проектирования с учетом предусмотренных в местном бюджете средств запланировано
на 2022 год.