Шесть лет искали, и в Гатчине задержали

16 марта в 16.08 наряд межрайонного отдела
вневедомственной охраны по Гатчинскому району задержал гражданина, который
находился в федеральном розыске за мошенничество, совершенное на территории Ростовской
области.
Как сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной
охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, гражданин для оформления документов обратился в отдел по вопросам
миграции, расположенный на проспекте 25 Октября в Гатчине. В ходе проверки
работники отдела установили, что он находится в федеральном розыске за
совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 (мошенничество)
УК РФ.
Персонал нажал кнопку
тревожной сигнализации, после чего к объекту незамедлительно прибыли сотрудники
Росгвардии и задержали данного гражданина. Наряд вневедомственной охраны
передал правонарушителя сотрудникам Гатчинского отдела полиции.
Фото пресс-службы ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»