Шесть лет искали, и в Гатчине задержали

16 марта в 16.08 наряд межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району задержал гражданина, который находился в федеральном розыске за мошенничество, совершенное на территории Ростовской области.

Как сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, гражданин для оформления документов обратился в отдел по вопросам миграции, расположенный на проспекте 25 Октября в Гатчине. В ходе проверки работники отдела установили, что он находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 (мошенничество) УК РФ.

Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали данного гражданина. Наряд вневедомственной охраны передал правонарушителя сотрудникам Гатчинского отдела полиции.

Фото пресс-службы ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»