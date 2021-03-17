Завтра, 18 марта, отключат свет в Гатчинском районе

18.03.2021 с 09:00 до 17:00
Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период
Войсковицкое СП:
д.
Войсковицы.
18.03.2021 с 10:00 до 15:00
Войсковицкое СП:
д. Войсковицы
ул. Новоселов, ул. Надежды.
18.03.2021 с 10:00 до 18:00
Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период
Сиверское ГП:
д. Старосиверская.
18.03.2021 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
д. Красницы
ул. Береговая.
18.03.2021 с 10:00 до 15:00
Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период
Сусанинское СП:
д. Красницы,
д. Ковшово,
СНТ Волна, Лес, Лена, Ручеек, Гатчина Гарденс.
18.03.2021 с 10:00 до 16:00
Пудостьское СП:
д. Мыза-Ивановка
ул. Мира, ул. Красина, ул. Красная, ул. Граничная, ул. Нижняя,
ул. Железнодорожная, пер. Лесной.