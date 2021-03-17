Завтра, 18 марта, отключат свет в Гатчинском районе

18.03.2021 с 09:00 до 17:00

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

Войсковицкое СП:

д. Войсковицы.

18.03.2021 с 10:00 до 15:00

Войсковицкое СП:

д. Войсковицы

ул. Новоселов, ул. Надежды.

18.03.2021 с 10:00 до 18:00

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

Сиверское ГП:

д. Старосиверская.

18.03.2021 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

д. Красницы

ул. Береговая.

18.03.2021 с 10:00 до 15:00

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

Сусанинское СП:

д. Красницы,

д. Ковшово,

СНТ Волна, Лес, Лена, Ручеек, Гатчина Гарденс.

18.03.2021 с 10:00 до 16:00

Пудостьское СП:

д. Мыза-Ивановка

ул. Мира, ул. Красина, ул. Красная, ул. Граничная, ул. Нижняя,

ул. Железнодорожная, пер. Лесной.