15 пожаров и один погибший в Гатчинском районе

2 марта в садоводстве «Радуга» массива «Чаща» горел
дачный дом. От перехода огня загорелись хозпостройки на трёх соседних участках.
На месте происшествия работали сотрудники судебно-экспертного учреждения «Исследовательская
пожарная лаборатория Ленинградской области», которым и предстоит установить
причину пожара.
В тот же день в посёлке Новый Свет на территории ООО
«Стройдом» произошло возгорание в котельной. Проводится проверка.
3 марта в деревне Новое Колено сгорел частный дом.
Причиной пожара стала неисправность печного отопления.
На следующий день в садоводстве «Зайцево» по причине
короткого замыкания сгорела времянка.
6 марта в посёлке Пудость обгорела наружная стена
нежилого дома на площади 7 кв. метров. Причиной пожара стало неосторожное
обращение с огнём
неустановленным лицом. В тот же день сразу два пожара произошли в Вырице. В
результате короткого замыкания сгорела времянка. А через некоторое время, так
же в Вырице, по неустановленной пока причине сгорел частный дом, в результате
пожара погибла женщина 1941 года рождения.
8 марта в Гатчине на улице Куприна на территории
стройки сгорела бытовка. Причина пожара устанавливается.
10 марта в Больших Колпанах гатчинские спасатели
тушили пожар в многоквартирном жилом доме. Когда пожарные прибыли на место,
горели тамбур и лестничный пролёт на 1 этаже. Пострадали квартиры на 1-м и 2-м
этажах. Причиной пожара стал умышленный поджог.
11 марта в Гатчине на улице Григорина в
многоквартирном жилом доме в одной из квартир обгорела входная дверь. Причиной
пожара стало неосторожное обращение с огнём.
13 марта в деревне Большое Рейзино в результате
короткого замыкания сгорел частный дом.
На следующий день в деревне Межно сгорел частный дом.
В момент пожара в доме находился мужчина с ребёнком. Мужчина проснулся от
детского плача, почувствовал запах дыма и, увидев, что горит часть дома, вызвал
пожарных.
16 марта в Коммунаре в автомобиле марки BMW частично выгорел багажный отсек. Причина пожара –
неисправность электрооборудования автомобиля.
17 марта в Сяськелево горел нежилой дом. Причина
пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.