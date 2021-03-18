15 пожаров и один погибший в Гатчинском районе

2 марта в садоводстве «Радуга» массива «Чаща» горел дачный дом. От перехода огня загорелись хозпостройки на трёх соседних участках. На месте происшествия работали сотрудники судебно-экспертного учреждения «Исследовательская пожарная лаборатория Ленинградской области», которым и предстоит установить причину пожара.

В тот же день в посёлке Новый Свет на территории ООО «Стройдом» произошло возгорание в котельной. Проводится проверка.

3 марта в деревне Новое Колено сгорел частный дом. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.

На следующий день в садоводстве «Зайцево» по причине короткого замыкания сгорела времянка.

6 марта в посёлке Пудость обгорела наружная стена нежилого дома на площади 7 кв. метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом. В тот же день сразу два пожара произошли в Вырице. В результате короткого замыкания сгорела времянка. А через некоторое время, так же в Вырице, по неустановленной пока причине сгорел частный дом, в результате пожара погибла женщина 1941 года рождения.

8 марта в Гатчине на улице Куприна на территории стройки сгорела бытовка. Причина пожара устанавливается.

10 марта в Больших Колпанах гатчинские спасатели тушили пожар в многоквартирном жилом доме. Когда пожарные прибыли на место, горели тамбур и лестничный пролёт на 1 этаже. Пострадали квартиры на 1-м и 2-м этажах. Причиной пожара стал умышленный поджог.

11 марта в Гатчине на улице Григорина в многоквартирном жилом доме в одной из квартир обгорела входная дверь. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

13 марта в деревне Большое Рейзино в результате короткого замыкания сгорел частный дом.

На следующий день в деревне Межно сгорел частный дом. В момент пожара в доме находился мужчина с ребёнком. Мужчина проснулся от детского плача, почувствовал запах дыма и, увидев, что горит часть дома, вызвал пожарных.

16 марта в Коммунаре в автомобиле марки BMW частично выгорел багажный отсек. Причина пожара – неисправность электрооборудования автомобиля.

17 марта в Сяськелево горел нежилой дом. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

ОНДиПР Гатчинского района