Гимнастки завоевали новые награды

Гимнастки завоевали новые награды

Воспитанницы отделения спортивной гимнастики Гатчинской ДЮСШ № 1 приняли участие в чемпионате и Первенстве Ленинградской области, которые прошли с 11 по 13 марта.

Рубрики : Спорт     18 Mar 2021

Программу мастера спорта на чемпионате выполнили Алиса Саунина, Вероника Ткаченко и Алина Фролова. На Первенстве программу мастера спорта выполнили Софья Селюжина, Валерия Зайкова, Вероника Задорожная.

Программу кандидата в мастера спорта выполнили Станислава Лёвина, Анастасия Дмитриева, Мария Романова.

Первый спортивный разряд получили Миа Федосий, Маргарита Захарова, Злата Амосова. Программу II спортивного разряда выполнили Элина Селюжина, Анна Глухова, Лидия Васильева, а III спортивного разряда - Амели Островерхова, Варвара Лапина, Прасковья Онученко. Программу 1-го юношеского разряда выполнили Анастасия Царева, Дана Струкова, Эмилия Бояринцева.

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