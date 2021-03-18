Гимнастки завоевали новые награды

Программу мастера спорта
на чемпионате выполнили Алиса Саунина, Вероника Ткаченко и Алина Фролова. На
Первенстве программу мастера спорта выполнили Софья Селюжина, Валерия Зайкова,
Вероника Задорожная.
Программу кандидата в
мастера спорта выполнили Станислава Лёвина, Анастасия Дмитриева, Мария
Романова.
Первый спортивный разряд
получили Миа Федосий, Маргарита Захарова, Злата Амосова. Программу II
спортивного разряда выполнили Элина Селюжина, Анна Глухова, Лидия Васильева, а
III спортивного разряда - Амели Островерхова, Варвара Лапина, Прасковья
Онученко. Программу 1-го юношеского разряда выполнили Анастасия Царева, Дана
Струкова, Эмилия Бояринцева.