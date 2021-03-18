Коммунарский «Беркут» выполнил нормативы ГТО

Нормативы выполняли воспитанники бойцовского клуба «Беркут». Также пробовали свои силы и взрослые участники, в том числе почётные гости мероприятия – директор Управления культуры и спорта Игорь Васильевич Павлов и главный специалист по физической культуре и спорту Михаил Евгеньевич Королёв.

Всем участникам были вручены дневники достижений ГТО, куда и занесены результаты тестирования.

Центр тестирования ГТО в Гатчинском районе выражает огромную благодарность представителю участников мероприятия, Анне Викторовне Лубиной, и команде волонтеров Молодежного совета города Коммунар! Отдельное спасибо за музыкальное сопровождение Юрию Коровину.