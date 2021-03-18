Коммунарский «Беркут» выполнил нормативы ГТО

Нормативы
выполняли воспитанники бойцовского клуба «Беркут». Также пробовали свои силы и
взрослые участники, в том числе почётные гости мероприятия – директор Управления
культуры и спорта Игорь Васильевич Павлов и главный специалист по физической
культуре и спорту Михаил Евгеньевич Королёв.
Всем
участникам были вручены дневники достижений ГТО, куда и занесены результаты
тестирования.
Центр
тестирования ГТО в Гатчинском районе выражает огромную благодарность
представителю участников мероприятия, Анне Викторовне Лубиной, и команде
волонтеров Молодежного совета города Коммунар! Отдельное спасибо за музыкальное
сопровождение Юрию Коровину.