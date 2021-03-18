«ЛенСтрой»: собственная концепция управления домами

- В чем главное отличие вашей управляющей
организации?
- У нас выработана собственная концепция. Мы понимаем,
что дом – это не только коллективный собственник, но и коллективный заказчик,
поэтому пожелания людей часто противоположны, и нам приходится постоянно
лавировать. В этом помогает такой подход, как стандартизация. У нас есть
стандарт ремонта подъездов: все подъезды мы делаем одинаково, и одинаково
хорошо. Этот стандарт постоянно дорабатывается. У нас есть специалисты, которые
умеют работать именно с теми технологиями, которые мы используем. К примеру,
все подъезды сверху покрашены одним цветом, а нижняя часть сделана с помощью
антивандальной штукатурки. Причем, определенным образом и одинаково. Это
позволяет значительно экономить.
В этом году мы выносим на общее собрание полный ремонт
шести лестничных клеток на ул. 120-й Дивизии, д.3а и дополнительно ремонт
входной группы в каждый подъезд. Это будет выглядеть красиво и современно; чуть
дороже, но намного лучше.
- Что значит «чуть дороже»?
- Крупные работы, как по проспекту 25 Октября, д.37,
мы активно выполняем за счет средств капитального ремонта. Но у наших домов нет
такой истории, что деньги лежат в «котле». Мы помогаем людям перевести деньги
на спецсчет, тогда уже через год они смогут принять решение, на что их
потратить по прямому назначению. Крыши, электрику, сантехнику мы, в основном,
восстанавливаем за счет текущего ремонта. А деньги из капремонта направляем на
дорогостоящие общестроительные работы, которые
невозможно выполнить за счет средств текущего ремонта. Например,
утепление фасада.
- Вы берете любые дома? Или есть какие-то
условия?
- У нас есть четкие требования к организации
управления. Мы не работаем с домами, у которых нет советов домов. Чтобы создать
коллективного заказчика, нужен совет дома. Это принципиальная позиция. У нас
есть внутренний стандарт на численность совета дома. Если это пятиэтажка – то
два человека с подъезда. Поэтому у нас достаточно большие советы домов.
- Зачем включать в совет дома большое
количество собственников?
- Со своими ближайшими соседями по подъезду людям
проще договориться о том, почему нужно делать так, а не иначе. Прежде чем
выходить на общее собрание, мы – управляющая организация - собираемся с советом
дома, проникаемся общей идеей, обсуждаем перечень, что будем делать, достигаем
понимания. Пока не открыли офис, встречались дома у председателей за чаем.
Договорившемуся большинству представителей удобнее выходить на
консолидированное решение. Осень - страда обсуждений. К концу года мы выходим
на общие собрания, чтобы с первого января у нас был четкий план, по которому мы
будем работать год. Совещания могу проводить не только я, есть
специалисты-управленцы, которые этим занимаются. Каждый закреплен за небольшим
количеством домов, где он знает все. К примеру, Ольга раньше контролировала три
дома, а на сегодняшний момент она генеральный директор организации.
Благодаря этой концепции, у нас полная финансовая
прозрачность перед нашим коллективным заказчиком, перед председателем совета
дома, который каждый месяц подписывает акт выполненных работ. Он видит все работы, которые потом попадут в акт. Если
есть замечания, мы снимаем их сразу. Это меняет уровень доверия к нам, как к
организации. И дальше с людьми работать проще. Бывает, мы что-то инвестируем в
дома. Бывает, что-то подкапливаем, но это скорее исключение из правил. Главное,
чтобы люди понимали, что у них сейчас сделано, и что будет сделано потом. Это
очень сильно упрощает взаимоотношения.
И в старых, и в новых домах всегда бывают сложные
моменты – это нормально. Мы убеждаем людей, что нужно не президенту жаловаться,
а искать разумные способы решения проблем, возникших с их собственностью.
- Какие работы были выполнены в прошлом
году?
- На средства спецсчетов были выполнены работы по
капремонту в домах по адресу ул. Беляева, 11 и 11б (утеплены торцы зданий) и
проспект 25-го Октября, 37 (антивандальные покрытия стен в подъездах, плитка на
полу, подъездное оборудование и алюминиевые тамбурные двери). Кроме того, на
средства регионального оператора выполнена замена четырех лифтов в доме 19 на
улице Рощинской. При этом удалось добиться установки оборудования, оптимального
по стоимости обслуживания и ремонта, а также с высокими энергосберегающими
характеристиками. На всех этапах был организован независимый технический надзор.
- Ваша организация, своего рода, полигон
по внедрению инноваций. Как вы попали в эту историю?
- Технологии по управлению многоквартирными домами
развиваются, а в Гатчине они еще и активно используются. Когда-то я руководил
отделом управления жилищным фондом МУП ЖКХ города Гатчины. Домов было очень
много, и потребовалась серьезная систематизация управления жилищным фондом.
Было составлено техническое задание на разработку системы управления МКД,
выбраны московские разработчики программного обеспечения. Потом была создана
компания «ЛенСтрой» – именно как полигон для апробации технологий. Мы
сталкиваемся с какими-то проблемами, вместе с разработчиками их решаем, а затем
технологии развиваются дальше. Сейчас я являюсь главным специалистом этой
компании.
- Каким образом работает система «Супер
МКД»?
- В нашей стране 1,2 млн человек пользуются системой
«Супер МКД». Она организует всю работу управляющей организации от начала до
конца.
Система обеспечивает связь с различными
государственными информационными ресурсами. Кто-то покупает или продает
квартиру в нашем доме – через месяц нам уже известно, кому принадлежит
квартира. Документ приносить не нужно.
Есть система описания домов и система осмотров. Мы
физически видим, как специалисты ходят по домам, сколько они прошли квартир, в
какие квартиры не попали, какие дефекты обнаружили. Это касается как наших
специалистов, так и всех подрядных организаций. Так проводят осмотры
техники-смотрители, специалисты по вентиляции, электрики, кровельщики, сантехники и
газовщики. Информация собирается в общий пул дефектов дома. Собственник может
зайти на сайт и посмотреть состояние своего дома. Раз в полгода происходят
сезонные осмотры и обновление этой информации.
Когда мы принимаем дом, стартуем примерно с 90
дефектов, выявленных в ходе осмотров. Выступая на собрании, рассказываем, какие
дефекты из этого списка смогли устранить в этом году. Собственники должны
видеть положительную динамику уменьшения количества дефектов. Иначе снежный ком
проблем не остановить.
- Расскажите подробнее о ваших инновациях.
- В числе инноваций – запуск в работу диспетчерской
«ЛенСтрой» и АДС-Сервис на базе ПК «СуперМКД». Это – IP-телефония с хранением
записи разговоров три года, авто-уведомления об отключениях через sms и роботом
в телефонии. Все заявки отрабатываются через мобильное приложение под контролем
диспетчеров с использованием геолокации и фотофиксации.
Используемая организацией система мониторинга тепловых
пунктов теперь позволяет не только контролировать, но и производить
дистанционное регулирование подачи тепла и горячей воды. Можно оперативно
принимать решения в случае снижения или повышения температуры в жилье и
соответственно снижать платежи потребителей.
Для оптимизации взаимодействия с собственниками
запущен telegram-bot диспетчерской службы для круглосуточной подачи заявок, а
также новостной канал «ЛенСтрой: Новости». Мы рассказываем, где начат ремонт,
где закончился. Или, например, показываем, как проходит осмотр дома перед
приемкой.
В связи с изменением требований к санитарной уборке,
из-за пандемии, с апреля 2020 года уборщики были оснащены телефонами и
переведены на работу через мобильное приложение. Там они видят свой план работы
на день. И через него идут отчеты о выполненных работах в режиме реального
времени: каждую операцию отмечают фотографией с геолокацией. Плата им
начисляется по результатам работы. Такая схема оплаты действует уже семь лет,
но теперь она полностью автоматизирована. Благодаря системе контроля и
мотивации сотрудников, организации удалось справиться с требованиями по ежедневной
протирке перил и мытью подъездов два раза в неделю. У организации есть
доказательства выполнения практически всех работ.
- Еще одну очень важную для всего города
задачу взялась решить команда «ЛенСтрой» – навести порядок в известном
общежитии на улице Чехова, д. 9. Как вам
досталось такое «счастье»?
- В 2019 году мы взялись за приведение в порядок
общежития на ул. Чехова, д.9. На самом деле, это было трудное решение.
Администрация очень хотела привести общежитие в порядок. Поняв, что мы с этой
проблемой не останемся один на один, мы начали считать. Конечно, получилось
очень дорого. Были и другие, куда более сложные вопросы, которые удалось решить
только в этом году… Дом был реально «убитый». Сети перегружены. В подвале – по
колено грязь. Первый этаж обложен кирпичом со всеми возможными нарушениями.
Облицовка начала отходить, на ней висела газовая труба. Дом был отключен от
газа.
- Почему вы взяли этот объект?
- Отчасти, меня взяли «на слабо», а отчасти это для
нас - социально значимый проект. Да, мы там зарабатываем деньги, но риски,
конечно, несоизмеримые.
Сейчас в здании работает постоянный комендант для
решения любых вопросов законно проживающих. На объекте восстановлен учет по
месту регистрации. Людям оказана помощь в заключении договоров соцнайма. Водили
людей буквально за руку. Восстановили паспортный учет. Помещения, незаконно
занятые, освобождены и охраняются.
Мы с ситуацией справляемся. За год сделали в объеме
капитального ремонта 60% кровли, еще 15% - в объеме текущего ремонта, заменили
все водосточные трубы. Очистили все помещения, которые нужно было очистить.
Проведено огромное количество работ в подвале, по фасаду, шла замена окон,
сантехники. Это еще не все, но свет в конце туннеля уже виден.
Еще больше обновлений ждет это здание в 2021 и 2022
годах. В этом году полностью переделываем электроснабжение.
Мы настроены на то, что этот объект будет полностью
переведен в формат современного классического общежития. Городу хорошее
общежитие крайне необходимо.
- Спасибо. Поздравляем Вас и Ваш коллектив
с профессиональным праздником!