«Летопись гатчинских лет...»

«Летопись гатчинских лет...»

В этом году городу воинской славы Гатчине исполняется 225 лет. Для каждого, кто живёт на гатчинской земле, это особенная дата.

Рубрики : Культура     18 Mar 2021

Сяськелевская детская школа искусств не могла обойти стороной это событие. Перед организаторами театрализованного концерта стояла задача максимально легко и интересно донести события, наполнившие прошедшие столетия в истории великого города. Так и появилось название «Летопись гатчинских лет».

Театрализованный концерт состоялся на главной сцене Сяськелевского информационно-досугового центра 12 марта. В нём приняли участие и преподаватели, и учащиеся школы. Символом стало перо, с помощью которого летописцы разных времён «вели» зрителей по ходу представления, рассказывая историю города. Возникали образы того времени, звучала музыка разных лет. С лёгкостью «переворачивались» страницы летописи: времена ижор, императорская эпоха, расширение города, Великая Отечественная война и, наконец, день сегодняшний, когда Гатчина вот-вот станет столицей Ленинградской области!

В преддверии концерта в стенах школы была открыта выставка «Старая Гатчина», подготовленная учащимися Детской художественной школы г. Гатчины.

Организаторы благодарят всех, кто присутствовал на концерте и поддерживал выступающих своими аплодисментами, кто смотрел через экран компьютера, всех, кто занимался долгой и кропотливой подготовкой данного мероприятия, всех, кто его осуществил.

Наталья Кирилина, Мария Федорова

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