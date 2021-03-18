Сяськелевская
детская школа искусств не могла обойти стороной это событие. Перед
организаторами театрализованного концерта стояла задача максимально легко и
интересно донести события, наполнившие прошедшие столетия в истории великого
города. Так и появилось название «Летопись гатчинских лет».
Театрализованный
концерт состоялся на главной сцене Сяськелевского информационно-досугового
центра 12 марта. В нём приняли участие и преподаватели, и учащиеся школы.
Символом стало перо, с помощью которого летописцы разных времён «вели» зрителей
по ходу представления, рассказывая историю города. Возникали образы того времени,
звучала музыка разных лет. С лёгкостью «переворачивались» страницы летописи:
времена ижор, императорская эпоха, расширение города, Великая Отечественная
война и, наконец, день сегодняшний, когда Гатчина вот-вот станет столицей
Ленинградской области!
В
преддверии концерта в стенах школы была открыта выставка «Старая Гатчина»,
подготовленная учащимися Детской художественной школы г. Гатчины.
Организаторы
благодарят всех, кто присутствовал на концерте и поддерживал выступающих своими
аплодисментами, кто смотрел через экран компьютера, всех, кто занимался долгой
и кропотливой подготовкой данного мероприятия, всех, кто его осуществил.
Наталья Кирилина, Мария Федорова