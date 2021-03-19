Наталья Седова: «Коллектив у нас хороший – как одна семья!»

- Наталья Леонидовна, какое самое сложное время года для службы ЖКХ?

- Мне кажется, когда происходит запуск отопления. Люди считают, что это должно произойти везде одновременно: открыли кран, и пошло тепло во всех комнатах. Но ведь это не так. Система отопления достаточно сложная. Бывает, 2-3 недели уходит на наладку. Люди нервничают, но, как раньше, самостоятельно открывать кран на последних пятых этажах, спускать воздух и пускать тепло по всему стояку, не хотят. Теперь мы это решаем через подвал, но это дольше и сложнее.

- Вы обслуживаете 119 домов – это большой участок.

- Район у нас действительно большой, а фонд достаточно старый. Дома 1960-1980 годов постройки: от стадиона, улицы Хохлова, Солнечного переулка до Русиновского городка и Въезда, где дома поновее.

Территорию обслуживают шесть сантехников, два плотника и шесть уборщиков территории на постоянной основе, а также уборщики по договору. Уборщики основного состава наиболее добросовестные, это наш костяк. С уборщиками по договору бывают проблемы: люди приходят – уходят, текучка. Профессия «уборщик территорий», может быть, и не почетна, а представьте себе, если бы не было этих тружеников, которые ежедневно кропотливо обеспечивают чистоту наших улиц, дворов, подъездов!

- Каков фронт их работ?

- Раз в неделю уборщики подметают полностью весь подъезд и раз в месяц моют. Есть дома, где подметают раз в неделю до второго этажа и раз в эту же неделю полностью. Такое решение принято на собрании жильцов, например, в доме №65 по проспекту 25 Октября.

Для профилактики коронавирусной инфекции продолжается уборка дезинфицирующими средствами: протираются подоконники, почтовые ящики, перила, кнопки домофонов, ручка входной двери. Хочу отметить, что современные дезинфицирующие средства практически не пахнут, поэтому не вызывают неприятных ощущений у жильцов.

За каждым сантехником закреплены свои дома. Их, кажется, ночью разбуди, они все о своих домах расскажут. Если такой специалист уйдет, замену найти будет не просто. Работа специфическая, нужно многое знать и уметь работать руками. Благодаря профессионализму этих работников, ответственному отношению к делу, можно уже сегодня сказать: основной этап осенне-зимнего отопительного сезона 2020-2021 годов прошел успешно, без аварийных ситуаций.

- Каковы главные итоги прошлого года?

- Мы в плановом порядке работаем по текущему ремонту и стараемся не допускать аварийных ситуаций. Для жителей, наверное, самое наглядное - регулярный ремонт подъездов. Решение о ремонте подъезда, объемах этого ремонта и источнике финансирования принимается собственниками жилых помещений на общем собрании. В некоторых домах города активность собственников высока. Так, только за 2020 год по микрорайону «Въезд-Хохлово поле», благодаря тесному сотрудничеству собственников жилых помещений многоквартирных домов и управляющей организации МУП ЖКХ г. Гатчины, произведен полный или частичный косметический ремонт 51 подъезда более чем в 35 домах.

- Хорошо, когда после ремонта подъезд долгое время остается чистым и аккуратным. Какие дома самые бережливые?

- Многое зависит от жителей. Ведь сколько ни делай ремонтов, а если люди не бережливы - порядка не будет.

Самый образцово-показательный дом в нашем микрорайоне - ул. Филиппова д.1. Председатель совета дома Татьяна Константиновна Елисеева за свой дом – горой, жильцов дисциплинирует. И нам проще работать, когда есть человек, к которому можно обратиться и решить организационные вопросы. На ул. К. Подрядчикова, д.1 – активист Валентина Павловна Маланьина. В подъездах этого дома идеальная чистота, а еще цветы и на подоконниках, и на газонах. И по адресу проспект 25 Октября, д.65 люди хорошо следят за своим домом. Спасибо им большое!

- Какие сотрудники в вашем ЖЭУ – самые ценные?

- Все. Образ пьющего сантехника в грязных сапогах и неулыбчивого уборщика остался в далеком прошлом. Сантехники у нас просто замечательные. Это специалисты высокого уровня, руки у них золотые. Свою работу знают «от» и «до»! Умеют общаться с людьми. Все мобильные, за рулем машины. Заявки выполняют достаточно быстро.

Все шесть человек работают 20-30 лет. В этом году отмечает 60-летний юбилей сантехник Сергей Сергеевич Козлов, более 35 лет он отработал на предприятии. Геннадий Александрович Орлов трудится больше 25 лет. Андрей Викторович Зайцев, Юрий Михайлович Скориков… - все опытные люди, постоянно повышающие свою квалификацию. Без этого сейчас никак. Постоянно меняются технологии, приходят на смену новые материалы. Раньше, вспомните, сантехники работали только с металлическими трубами. А сейчас они все освоили работу с пластиковыми трубами, новыми смесителями, унитазами… На помощь человеку приходят современные приборы, оборудование, материалы. У нас очень добросовестные специалисты.

Гордимся и своими уборщиками. К примеру, Ирина Викторовна Мацуцина работает с 1997 года. Стаж у Натальи Евгеньевны Саперовой - тоже больше 20 лет.

- Почему люди работают у вас так долго?

- У нас стабильное предприятие. Это очень важно было всегда, а сейчас так самый большой «плюс». Ведь у нас есть социальный пакет, больничные и все, как положено. Люди привыкают к своей работе. Им здесь комфортно. Коллектив у нас хороший. Основной костяк – как одна семья. Если обратишься, что нужно что-то срочно сделать – отказов не будет.

- Спасибо Вам и Вашему коллективу за добросовестный труд. И с праздником вас!



