Наталья Седова: «Коллектив у нас хороший – как одна семья!»

- Наталья Леонидовна, какое самое сложное
время года для службы ЖКХ?
- Мне кажется, когда происходит запуск отопления. Люди
считают, что это должно произойти везде одновременно: открыли кран, и пошло
тепло во всех комнатах. Но ведь это не так. Система отопления достаточно
сложная. Бывает, 2-3 недели уходит на наладку. Люди нервничают, но, как раньше,
самостоятельно открывать кран на последних пятых этажах, спускать воздух и
пускать тепло по всему стояку, не хотят. Теперь мы это решаем через подвал, но
это дольше и сложнее.
- Вы обслуживаете 119 домов – это большой
участок.
- Район у нас действительно большой, а фонд достаточно старый. Дома 1960-1980 годов постройки: от стадиона, улицы Хохлова, Солнечного переулка до Русиновского городка и Въезда, где дома поновее.
Территорию обслуживают шесть сантехников, два плотника
и шесть уборщиков территории на постоянной основе, а также уборщики по
договору. Уборщики основного состава наиболее добросовестные, это наш костяк. С
уборщиками по договору бывают проблемы: люди приходят – уходят, текучка.
Профессия «уборщик территорий», может быть, и не почетна, а представьте себе,
если бы не было этих тружеников, которые ежедневно кропотливо обеспечивают
чистоту наших улиц, дворов, подъездов!
- Каков фронт их работ?
- Раз в неделю уборщики подметают полностью весь
подъезд и раз в месяц моют. Есть дома,
где подметают раз в неделю до второго этажа и раз в эту же неделю полностью.
Такое решение принято на собрании жильцов, например, в доме №65 по проспекту 25
Октября.
Для профилактики коронавирусной инфекции продолжается
уборка дезинфицирующими средствами: протираются подоконники, почтовые ящики,
перила, кнопки домофонов, ручка входной двери. Хочу отметить, что современные
дезинфицирующие средства практически не пахнут, поэтому не вызывают неприятных
ощущений у жильцов.
За каждым сантехником закреплены свои дома. Их,
кажется, ночью разбуди, они все о своих домах расскажут. Если такой специалист
уйдет, замену найти будет не просто. Работа специфическая, нужно многое знать
и уметь работать руками. Благодаря профессионализму этих работников,
ответственному отношению к делу, можно уже сегодня сказать: основной этап
осенне-зимнего отопительного сезона 2020-2021 годов прошел успешно, без
аварийных ситуаций.
- Каковы главные итоги прошлого года?
- Мы в плановом порядке работаем по текущему ремонту и
стараемся не допускать аварийных ситуаций. Для жителей, наверное, самое
наглядное - регулярный ремонт подъездов. Решение о ремонте подъезда, объемах
этого ремонта и источнике финансирования принимается собственниками жилых
помещений на общем собрании. В некоторых домах города активность собственников
высока. Так, только за 2020 год по микрорайону «Въезд-Хохлово поле», благодаря
тесному сотрудничеству собственников жилых помещений многоквартирных домов и
управляющей организации МУП ЖКХ г. Гатчины, произведен полный или частичный
косметический ремонт 51 подъезда более чем в 35 домах.
- Хорошо, когда после ремонта подъезд
долгое время остается чистым и аккуратным. Какие дома самые бережливые?
- Многое зависит от жителей. Ведь сколько ни делай
ремонтов, а если люди не бережливы - порядка не будет.
Самый образцово-показательный дом в нашем микрорайоне
- ул. Филиппова д.1. Председатель совета дома Татьяна Константиновна Елисеева
за свой дом – горой, жильцов дисциплинирует. И нам проще работать, когда есть
человек, к которому можно обратиться и решить организационные вопросы. На ул.
К. Подрядчикова, д.1 – активист Валентина Павловна Маланьина. В подъездах этого
дома идеальная чистота, а еще цветы и на подоконниках, и на газонах. И по
адресу проспект 25 Октября, д.65 люди хорошо следят за своим домом. Спасибо им
большое!
- Какие сотрудники в вашем ЖЭУ – самые
ценные?
- Все. Образ пьющего сантехника в грязных сапогах и
неулыбчивого уборщика остался в далеком прошлом. Сантехники у нас просто
замечательные. Это специалисты высокого уровня, руки у них золотые. Свою работу
знают «от» и «до»! Умеют общаться с людьми. Все мобильные, за рулем машины.
Заявки выполняют достаточно быстро.
Все шесть человек работают 20-30 лет. В этом году
отмечает 60-летний юбилей сантехник Сергей Сергеевич Козлов, более 35 лет он
отработал на предприятии. Геннадий Александрович Орлов трудится больше 25 лет.
Андрей Викторович Зайцев, Юрий Михайлович Скориков… - все опытные люди,
постоянно повышающие свою квалификацию. Без этого сейчас никак. Постоянно
меняются технологии, приходят на смену новые материалы. Раньше, вспомните,
сантехники работали только с металлическими трубами. А сейчас они все освоили
работу с пластиковыми трубами, новыми смесителями, унитазами… На помощь
человеку приходят современные приборы, оборудование, материалы. У нас очень добросовестные специалисты.
Гордимся и своими уборщиками. К примеру, Ирина
Викторовна Мацуцина работает с 1997 года. Стаж у Натальи Евгеньевны Саперовой -
тоже больше 20 лет.
- Почему люди работают у вас так долго?
- У нас стабильное предприятие. Это очень важно было
всегда, а сейчас так самый большой «плюс». Ведь у нас есть социальный пакет, больничные
и все, как положено. Люди привыкают к своей работе. Им здесь комфортно.
Коллектив у нас хороший. Основной костяк – как одна семья. Если обратишься, что
нужно что-то срочно сделать – отказов не будет.
- Спасибо Вам и Вашему коллективу за
добросовестный труд. И с праздником вас!