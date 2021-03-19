Определены районы – лидеры комплекса ГТО

Всего
в выполнении нормативов в центрах тестирования в прошлом году приняли участие
5188 атлетов. Из них 2882 человек получили знаки отличия. По информации
комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, сегодня на
территории региона работают 22 центра тестирования.
Знаковым
событием также стала победа команды из Выборгского района на первом Фестивале
чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» «Игры ГТО», которые прошли в Кисловодске в декабре прошлого года. Там
Ленинградские спортсмены заняли 3 место и получили сертификат на комплект
оборудования от официального лицензиата «СО ГТО».
В
соответствии с указом Президента России Владимира Путина с 2018 года
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вошел
в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография».
2021
год объявлен годом ГТО в спортивной отрасли. В этом году в Ленинградской
области все региональные мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» приурочены к 90-летию ГТО.
Фото Центра тестирования ГТО в Гатчинском районе