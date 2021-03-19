Педагоги со всей страны встретятся в Гатчине

Организаторами Всероссийского форума молодых учителей выступают Министерство просвещения Российской Федерации и правительство Ленинградской области.
- На
форум в Гатчину приедут учителя со всех регионов России - победители
всероссийских педагогических конкурсов, учителя - наставники, эксперты,
руководители образовательных учреждений, лидеры общественного мнения. Всего
порядка 500 участников. Это будет большой серьезный форум. Сегодня под руководством
заместителя министра просвещения РФ Виктора Стефановича Басюка проходит
совещание, посвященное подготовке к этому форуму. По организационным и
содержательным вопросам проведения форума многое на себя берет, конечно, и
Ленобласть. Сегодня мы окончательно оттачиваем программу, а также посещаем
площадки, на которых пройдет форум. Это и Гатчинский дворец, и Приоратский
дворец, и Дом культуры, и киноконцертный зал «Победа», и площадки
образовательных организаций Гатчины, - рассказал Сергей Тарасов.
Основная
цель форума - содействие развитию системы образования, профессиональных
компетенций молодых педагогов, обмену опытом между регионами России, разработке
предложений по улучшению государственной политики в сфере образования. Форум
будет способствовать объединение педагогов и формированию единого
педагогического пространства.
- Для
нас очень важны горизонтальные связи наших педагогов. В рамках форума пройдут
мастер-классы, круглые столы. Педагоги будут делиться своими лучшими
практиками. Это будет неформальный живой диалог, - отметил Сергей Тарасов.
Участниками
форума станут руководители Министерства просвещения РФ, представители
администрации Президента РФ и аппарата Полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе, губернатор Ленобласти и члены областного правительства,
депутаты, социальные партнеры, родительская общественность.
В
рамках форума будет организована работа дискуссионных площадок по актуальным
вопросам реализации национального проекта «Образование», педагогические
мастерские, пленарное заседание - «открытый диалог» с участием Министра
просвещения РФ, Губернатора Ленобласти, депутатов Госдумы и представителей
научного сообщества, деловые игры для молодых учителей с элементами тренинга,
встреча с известными людьми России – лидерами общественного мнения.
Напомним,
что первый форум молодых учителей «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство»
состоялся в города Выборге в 2019 году. Площадка форума объединила молодое
педагогическое сообщество России на единой платформе для обсуждения актуальных
вопросов развития образования. Учитывая положительный опыт форума, было принято
решение сделать его традиционным и в 2020 году провести в Гатчине. В связи со
сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение о переносе проведения
форума на 2021 год.
Татьяна
Можаева