Педагоги со всей страны встретятся в Гатчине

Организаторами Всероссийского форума молодых учителей выступают Министерство просвещения Российской Федерации и правительство Ленинградской области.

- На форум в Гатчину приедут учителя со всех регионов России - победители всероссийских педагогических конкурсов, учителя - наставники, эксперты, руководители образовательных учреждений, лидеры общественного мнения. Всего порядка 500 участников. Это будет большой серьезный форум. Сегодня под руководством заместителя министра просвещения РФ Виктора Стефановича Басюка проходит совещание, посвященное подготовке к этому форуму. По организационным и содержательным вопросам проведения форума многое на себя берет, конечно, и Ленобласть. Сегодня мы окончательно оттачиваем программу, а также посещаем площадки, на которых пройдет форум. Это и Гатчинский дворец, и Приоратский дворец, и Дом культуры, и киноконцертный зал «Победа», и площадки образовательных организаций Гатчины, - рассказал Сергей Тарасов.

Основная цель форума - содействие развитию системы образования, профессиональных компетенций молодых педагогов, обмену опытом между регионами России, разработке предложений по улучшению государственной политики в сфере образования. Форум будет способствовать объединение педагогов и формированию единого педагогического пространства.

- Для нас очень важны горизонтальные связи наших педагогов. В рамках форума пройдут мастер-классы, круглые столы. Педагоги будут делиться своими лучшими практиками. Это будет неформальный живой диалог, - отметил Сергей Тарасов.

Участниками форума станут руководители Министерства просвещения РФ, представители администрации Президента РФ и аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, губернатор Ленобласти и члены областного правительства, депутаты, социальные партнеры, родительская общественность.

В рамках форума будет организована работа дискуссионных площадок по актуальным вопросам реализации национального проекта «Образование», педагогические мастерские, пленарное заседание - «открытый диалог» с участием Министра просвещения РФ, Губернатора Ленобласти, депутатов Госдумы и представителей научного сообщества, деловые игры для молодых учителей с элементами тренинга, встреча с известными людьми России – лидерами общественного мнения.

Напомним, что первый форум молодых учителей «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» состоялся в города Выборге в 2019 году. Площадка форума объединила молодое педагогическое сообщество России на единой платформе для обсуждения актуальных вопросов развития образования. Учитывая положительный опыт форума, было принято решение сделать его традиционным и в 2020 году провести в Гатчине. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение о переносе проведения форума на 2021 год.

Татьяна Можаева