В Гатчинском районе возобновлены диспансеризация и профосмотры

Как
напомнили в Гатчинской КМБ, диспансеризация включает в себя профилактический
медицинский осмотр и дополнительные методы обследований для оценки состояния
здоровья.
Диспансеризацию
(которая включает в себя профилактический осмотр) проходят:
- 1
раз в три года - граждане с 18 до 39 лет (если в текущем году вам
исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет, то есть граждане 2003, 2000,
1997, 1994, 1991, 1988, 1985 и 1982 годов рождения);
- ежегодно:
– граждане старше 40 лет,
-
инвалиды Великой Отечественной войны или инвалиды боевых действий, участники
Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья или других причин;
-
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин;
-
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин;
-
работающие гражданам, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого
возраста;
-
работающие граждане, которые получают пенсии по старости или за выслугу лет.
Диспансеризация
проходит в два этапа. Первый проводится с целью выявления у граждан признаков
хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, риска
пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача, определения группы здоровья, а также
определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и
осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния)
на втором этапе диспансеризации.
Для
граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно первый этап диспансеризации фактически
представляет собой профилактический осмотр. Список исследований, входящих в
профосмотр, можно посмотреть на сайте Гатчинской КМБ в разделе «Диспансеризация»:
http://www.crkb.ru/info/dispanserizaciya/
Для
граждан с 40 лет и старше к данному списку добавляются:
1.
маммография (с 40 до 75 лет) - 1 раз в 2 года,
2.
кал на скрытую кровь (мужчины и женщины с 40 до 75 лет),
3.
ПСА (для мужчин 45, 50, 55, 60 и 64 лет, то есть 1976, 1971, 1966, 1961 и 1957
года рождения)
4.
ФГДС - только в 45 лет (мужчины и женщины 1976 года рождения)
5.
клинический анализ крови: мужчины и женщины с 40 лет (1981 год рождения и далее
ежегодно)
6.
осмотр акушерки+ мазок на онкоцитологию: женщины с 40 лет (1981 год рождения) и
далее – ежегодно.
Талоны
в кабинеты профилактики Гатчинской поликлиники и поликлиники «Аэродром» можно
взять на сайте Гатчинской КМБ (модуль «Запись на прием», в Подразделениях
выбрать «Диспансеризация/профилактика»).
При
посещении медучреждения для прохождения диспансеризации и профосмотра при себе
необходимо иметь паспорт и медицинский полис.