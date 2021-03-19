В Гатчинском районе возобновлены диспансеризация и профосмотры

Как напомнили в Гатчинской КМБ, диспансеризация включает в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований для оценки состояния здоровья.

Диспансеризацию (которая включает в себя профилактический осмотр) проходят:

- 1 раз в три года - граждане с 18 до 39 лет (если в текущем году вам исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет, то есть граждане 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 и 1982 годов рождения);

- ежегодно:

– граждане старше 40 лет,

- инвалиды Великой Отечественной войны или инвалиды боевых действий, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин;

- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин;

- работающие гражданам, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста;

- работающие граждане, которые получают пенсии по старости или за выслугу лет.

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, определения группы здоровья, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно первый этап диспансеризации фактически представляет собой профилактический осмотр. Список исследований, входящих в профосмотр, можно посмотреть на сайте Гатчинской КМБ в разделе «Диспансеризация»: http://www.crkb.ru/info/dispanserizaciya/

Для граждан с 40 лет и старше к данному списку добавляются:

1. маммография (с 40 до 75 лет) - 1 раз в 2 года,

2. кал на скрытую кровь (мужчины и женщины с 40 до 75 лет),

3. ПСА (для мужчин 45, 50, 55, 60 и 64 лет, то есть 1976, 1971, 1966, 1961 и 1957 года рождения)

4. ФГДС - только в 45 лет (мужчины и женщины 1976 года рождения)

5. клинический анализ крови: мужчины и женщины с 40 лет (1981 год рождения и далее ежегодно)

6. осмотр акушерки+ мазок на онкоцитологию: женщины с 40 лет (1981 год рождения) и далее – ежегодно.

Талоны в кабинеты профилактики Гатчинской поликлиники и поликлиники «Аэродром» можно взять на сайте Гатчинской КМБ (модуль «Запись на прием», в Подразделениях выбрать «Диспансеризация/профилактика»).

При посещении медучреждения для прохождения диспансеризации и профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.