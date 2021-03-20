Гатчина отметила 115 лет подводному флоту

На митинге в Гатчине
присутствовали ветераны Вооруженных Сил, ветераны подводного флота, учащиеся
морских кадетских классов, горожане и гости, неравнодушные к событию.
Много лет назад
политические события подтолкнули императора Николая II
вывести подводные морские военные силы на первый план, процветают они и в наше
время. В основе подводных сил ВМФ России сегодня находятся самые передовые
атомные подлодки-ракетоносцы стратегического и многоцелевого назначения.
Церемония открытия
митинга началась с внесения флагов и знамен и торжественных слов заместителя
председателя Гатчинского Морского собрания, Почетного гражданина города Гатчины
Ю.И. Назарова.
От Гатчинского Морского
собрания на митинге также выступили А.А.
Аникин - подводник, проходивший службу на атомной подводной лодке
Краснознаменного Северного флота, в частях Центрального подчинения ВМФ,
закончивший военную службу начальником факультета Пушкинского политехнического
военно-морского института, и О.В.Лякин - командир дизельной ракетной подводной
лодки дважды Краснознаменного Балтийского флота, атомной многоцелевой подводной
лодки Краснознаменного Северного флота, закончивший военную службу в должности
начальника штаба 24-й дивизии атомных подводных лодок Краснознаменного
Северного флота, капитан первого ранга.
Офицеры
рассказывали будущим морякам об истории подводного флота, его гордости и
значении для защиты и обороны нашей страны, а также о неразрывной связи
сухопутной Гатчины с историей ВМФ.
С поэтическим
приветствием на митинге выступил председатель Совета офицеров запаса, капитан
первого ранга в отставке В.В. Иванов.
За 115-летнюю
историю отечественные субмарины прошли несколько этапов развития – от крошечных
«потаенных судов» до самых больших в мире стратегических ракетоносцев. С
момента появления в составе ВМФ субмарины были и остаются воплощением самых
прогрессивных научно-технических идей и передовых инженерных решений.
Собравшихся
поздравил со славной годовщиной представитель Международной ассоциации
общественных организаций ветеранов ВМФ, ответственный секретарь ассоциации,
капитан первого ранга в запасе В.М.Ушаков. Он отметил, Гатчинское Морское
собрание одно из самых многочисленных и результативных по той
общественно-патриотической работе, которую проводят моряки-гатчинцы.
В завершение
митинга состоялась церемония награждения членов Гатчинского морского собрания
за активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Татьяна Можаева