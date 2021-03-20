Гатчина отметила 115 лет подводному флоту

На митинге в Гатчине присутствовали ветераны Вооруженных Сил, ветераны подводного флота, учащиеся морских кадетских классов, горожане и гости, неравнодушные к событию.

Много лет назад политические события подтолкнули императора Николая II вывести подводные морские военные силы на первый план, процветают они и в наше время. В основе подводных сил ВМФ России сегодня находятся самые передовые атомные подлодки-ракетоносцы стратегического и многоцелевого назначения.

Церемония открытия митинга началась с внесения флагов и знамен и торжественных слов заместителя председателя Гатчинского Морского собрания, Почетного гражданина города Гатчины Ю.И. Назарова.

От Гатчинского Морского собрания на митинге также выступили А.А. Аникин - подводник, проходивший службу на атомной подводной лодке Краснознаменного Северного флота, в частях Центрального подчинения ВМФ, закончивший военную службу начальником факультета Пушкинского политехнического военно-морского института, и О.В.Лякин - командир дизельной ракетной подводной лодки дважды Краснознаменного Балтийского флота, атомной многоцелевой подводной лодки Краснознаменного Северного флота, закончивший военную службу в должности начальника штаба 24-й дивизии атомных подводных лодок Краснознаменного Северного флота, капитан первого ранга.

Офицеры рассказывали будущим морякам об истории подводного флота, его гордости и значении для защиты и обороны нашей страны, а также о неразрывной связи сухопутной Гатчины с историей ВМФ.

С поэтическим приветствием на митинге выступил председатель Совета офицеров запаса, капитан первого ранга в отставке В.В. Иванов.

За 115-летнюю историю отечественные субмарины прошли несколько этапов развития – от крошечных «потаенных судов» до самых больших в мире стратегических ракетоносцев. С момента появления в составе ВМФ субмарины были и остаются воплощением самых прогрессивных научно-технических идей и передовых инженерных решений.

Собравшихся поздравил со славной годовщиной представитель Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, ответственный секретарь ассоциации, капитан первого ранга в запасе В.М.Ушаков. Он отметил, Гатчинское Морское собрание одно из самых многочисленных и результативных по той общественно-патриотической работе, которую проводят моряки-гатчинцы.

В завершение митинга состоялась церемония награждения членов Гатчинского морского собрания за активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Татьяна Можаева