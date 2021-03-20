Гатчинские педагоги - в числе лучших в России

Первый всероссийский конкурс команд учителей прошел в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», реализация которого определена Указом Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Он является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

В этом году в состязании приняли участие более 39 тыс. учителей из 85 регионов РФ. До финала конкурса дошли 300 педагогов, в финал вышли 99 команд из 44 регионов России. Финалистам предстояло пройти три испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров.

Ленинградскую область в финале конкурса «Учитель будущего» представляли учитель истории и обществознания Иван Хеорхе, учитель математики Ирина Нестерова и учитель биологии Елена Шарова из Гатчинской гимназии им. Ушинского. С 16 по 20 марта они проходили испытания вместе с другими финалистами. В итоге были выбраны 30 лучших команд из 19 регионов страны, в число которых попали и гатчинцы.

Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», реализация которого определена Указом Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».