Отключение холодной воды в Гатчине 22 марта

22.03.2021
г. с 09:00 до окончания работ по
следующим адресам:
Красная
3,3А, 4. 5\1,5, 5А, 6, 7\5, 7,8,10,12,14,16,16А.
Соборная
3А,5,
Чкалова
62,66,68,71,75А,77,79
Пр.25
Октября д.1,3,5. Достоевского 2А
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на водопроводе по адресу ул. Красная, 3, будет отключено ХВС в Гатчине.
22.03.2021
г. с 09:00 до окончания работ по
следующим адресам:
Красная
3,3А, 4. 5\1,5, 5А, 6, 7\5, 7,8,10,12,14,16,16А.
Соборная
3А,5,
Чкалова
62,66,68,71,75А,77,79
Пр.25
Октября д.1,3,5. Достоевского 2А
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