Отключение холодной воды в Гатчине 22 марта

Отключение холодной воды в Гатчине 22 марта

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на водопроводе по адресу ул. Красная, 3, будет отключено ХВС в Гатчине.

Рубрики : ЖКХ     20 Mar 2021

22.03.2021 г. с 09:00 до окончания работ по следующим адресам:

Красная 3,3А, 4. 5\1,5, 5А, 6, 7\5, 7,8,10,12,14,16,16А.

Соборная 3А,5,

Чкалова 62,66,68,71,75А,77,79

Пр.25 Октября д.1,3,5. Достоевского 2А

 

 

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