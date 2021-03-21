Чисто там – где убирают и не мусорят

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Ирина Викторовна, жильцы вас узнают, здороваются?
- Мне очень нравится,
когда со мной здороваются (Ирина Викторовна расцветает в улыбке). С утра если
кто-то не поздоровается – весь день становится пасмурным. А когда «спасибо» за
уборку говорят, мне так приятно! По мне сразу видно: поблагодарили меня сегодня
или нет.
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Во сколько вы встаете?
- Встаю, примерно, в
шесть утра. Рабочий день - с 7 до 15 часов, обед - с 12 до 13 часов. Можно на
обед не ходить, тогда побыстрее освободишься. У уборщиков сдельная оплата
труда: сколько убрал – столько и заработал. Чтобы заработать больше, уборщики
обслуживают не один-два дома, а десять. У меня лично 15 домов. Дома разные,
где-то один-два подъезда, где-то четыре, есть с лифтом. Убираем подъезд,
крыльцо и в летний период отмостку. Окна моются раз в год с апреля до сентября
– пока все не перемоем.
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Как вам работается?
- Технические средства те
же – тряпка, швабра и метла. Нового в нашем деле ничего не придумали.
Спецодежда выдается, моющие средства всегда есть. У каждого уборщика есть
помещение, где можно переодеться в одежду для работы. Мы обеспечены всем.
Коллектив у нас дружный.
Когда кто-то приболел или в отпуск ушел, мы эти дома берем на обслуживание
бригадным методом. То есть собираемся вместе по четыре-пять человек и идем
убирать. Иначе быть не может, дом без уборки не должен оставаться.
В домах есть люди,
которые дополнительно сами моют площадку перед квартирой – мы им только
благодарны. Сразу видно, что чисто. Коврик – это собственность жильца, под ним
он должен убирать сам, таковы правила. К сожалению, это не все понимают, ухаживать
за своим ковриком не хотят. Я же хочу заметить, что когда перед дверьми
ковриков нет, и площадка чище.
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Где живут чистюли?
- Самый чистый - «на
пятерку» - первый подъезд в домах 59 и 61 по проспекту 25 Октября. Здесь и
народ очень приятный и вежливый. Они ухаживают за подъездом и перед домом
территорию в порядке содержат. Еще хочу похвалить дома 48, 63а, стал чистым дом
52 по проспекту 25 Октября, а также на улице Хохлова, дом 2, улице Рощинской,
дома 9г и 13 – хорошие добрые люди живут в них.
Хочу сказать «большое
спасибо» жильцам этих домов и всем, кто бережет чистоту. Как бывает уборщикам
обидно: только убрали подъезд, а кто-то прошел в грязной обуви или бросил
фантики от конфет, и уже соседи жалуются, что уборка не производилась. Хотелось
бы, чтобы все жильцы ценили труд тех, кто убирает подъезды.
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И мы Вам хотим сказать: «Большое спасибо! С праздником!»