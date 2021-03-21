Чисто там – где убирают и не мусорят

- Ирина Викторовна, жильцы вас узнают, здороваются?

- Мне очень нравится, когда со мной здороваются (Ирина Викторовна расцветает в улыбке). С утра если кто-то не поздоровается – весь день становится пасмурным. А когда «спасибо» за уборку говорят, мне так приятно! По мне сразу видно: поблагодарили меня сегодня или нет.

- Во сколько вы встаете?

- Встаю, примерно, в шесть утра. Рабочий день - с 7 до 15 часов, обед - с 12 до 13 часов. Можно на обед не ходить, тогда побыстрее освободишься. У уборщиков сдельная оплата труда: сколько убрал – столько и заработал. Чтобы заработать больше, уборщики обслуживают не один-два дома, а десять. У меня лично 15 домов. Дома разные, где-то один-два подъезда, где-то четыре, есть с лифтом. Убираем подъезд, крыльцо и в летний период отмостку. Окна моются раз в год с апреля до сентября – пока все не перемоем.

- Как вам работается?

- Технические средства те же – тряпка, швабра и метла. Нового в нашем деле ничего не придумали. Спецодежда выдается, моющие средства всегда есть. У каждого уборщика есть помещение, где можно переодеться в одежду для работы. Мы обеспечены всем.

Коллектив у нас дружный. Когда кто-то приболел или в отпуск ушел, мы эти дома берем на обслуживание бригадным методом. То есть собираемся вместе по четыре-пять человек и идем убирать. Иначе быть не может, дом без уборки не должен оставаться.

В домах есть люди, которые дополнительно сами моют площадку перед квартирой – мы им только благодарны. Сразу видно, что чисто. Коврик – это собственность жильца, под ним он должен убирать сам, таковы правила. К сожалению, это не все понимают, ухаживать за своим ковриком не хотят. Я же хочу заметить, что когда перед дверьми ковриков нет, и площадка чище.

- Где живут чистюли?

- Самый чистый - «на пятерку» - первый подъезд в домах 59 и 61 по проспекту 25 Октября. Здесь и народ очень приятный и вежливый. Они ухаживают за подъездом и перед домом территорию в порядке содержат. Еще хочу похвалить дома 48, 63а, стал чистым дом 52 по проспекту 25 Октября, а также на улице Хохлова, дом 2, улице Рощинской, дома 9г и 13 – хорошие добрые люди живут в них.

Хочу сказать «большое спасибо» жильцам этих домов и всем, кто бережет чистоту. Как бывает уборщикам обидно: только убрали подъезд, а кто-то прошел в грязной обуви или бросил фантики от конфет, и уже соседи жалуются, что уборка не производилась. Хотелось бы, чтобы все жильцы ценили труд тех, кто убирает подъезды.

- И мы Вам хотим сказать: «Большое спасибо! С праздником!»



