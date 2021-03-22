Как малыши из «Семейной академии» книжки делали

«Семья. День за днём» - совместный проект детской библиотеки города Гатчины и благотворительного фонда многодетных матерей и опекунов «Тёплый дом». Мероприятия проходят при активном участии клуба «Семейная Академия города Гатчины», действующего при поддержке фонда «Тёплый дом».

- С благотворительным фондом «Тёплый дом» мы сотрудничаем уже давно и плотно, - говорит директор детской библиотеки Елена Коренева. - А в этом году мы решили объединить литературную и информационную основу, которую может дать семьям библиотека, с правовой, которую готов дать им клуб «Семейная академия».

Очередная встреча участников проекта проходила в новом формате. Пока родители беседовали с Еленой Кореневой о том, как выбирать книги для чтения, какие иллюстрации интересны детям, что интересного появилось в детской литературе, в соседней комнате проходил мастер-класс для детей по изготовлению собственной книжки с картинками.

Как только творческая работа была завершена, счастливые малыши показали не менее счастливым родителям плоды своих трудов. Небольшие, собранные собственноручно и раскрашенные книжечки можно продолжать сколько угодно, вставляя в них странички с продолжением своей истории и новыми картинками.

- Нашей «Семейной академии» совсем недавно исполнился год, - говорит председатель клуба Антонина Осипова. - Почти всё это время мы сотрудничаем с детской библиотекой. И дети, и родители очень радуются таким встречам, ведь каждый раз сотрудники придумывают для них что-то новое и необычное. Это всегда интересно, полезно и познавательно. К тому же наши совместные мероприятия помогают сплотить семью.

Галина Савельева пришла на встречу в библиотеку с тремя своими детьми. Пока двое старших делали свою первую книжку, младшая крошка с любопытством рассматривала картинки в книжках, а потом сладко уснула на руках у мамы.

- Приходим сюда часто, и каждый раз для детей это море впечатлений и удовольствия, - говорит Галина Викторовна. - Сегодняшнее мероприятие очень понравилось. Елена Александровна рассказывала, как можно приучать ребёнка к чтению. Отличный ход — книжки с картинками, от которых легче переходить к более серьёзным вещам. А сегодня мои дети поняли, что сказки можно придумывать и самим, и это уже само по себе — серьезная мотивация к чтению. Теперь можно не просто читать, но и попутно придумывать что-то новое для сюжета или рисовать для этой книжки свои картинки. И ребёнку будет гораздо интереснее и проще приучиться к книгам, и нам гораздо легче с ним будет об этом разговаривать.



