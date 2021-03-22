Как малыши из «Семейной академии» книжки делали

«Семья. День за днём» - совместный проект
детской библиотеки города Гатчины и благотворительного фонда многодетных
матерей и опекунов «Тёплый дом». Мероприятия проходят при активном участии
клуба «Семейная Академия города Гатчины», действующего при поддержке фонда
«Тёплый дом».
- С благотворительным
фондом «Тёплый дом» мы сотрудничаем уже давно и плотно, - говорит директор
детской библиотеки Елена Коренева. - А в этом году мы решили объединить
литературную и информационную основу, которую может дать семьям библиотека, с
правовой, которую готов дать им клуб «Семейная академия».
Очередная встреча
участников проекта проходила в новом формате. Пока родители беседовали с Еленой
Кореневой о том, как выбирать книги для чтения, какие иллюстрации интересны
детям, что интересного появилось в детской литературе, в соседней комнате
проходил мастер-класс для детей по изготовлению собственной книжки с
картинками.
Как только творческая
работа была завершена, счастливые малыши показали не менее счастливым родителям
плоды своих трудов. Небольшие, собранные собственноручно и раскрашенные
книжечки можно продолжать сколько угодно, вставляя в них странички с
продолжением своей истории и новыми картинками.
- Нашей «Семейной
академии» совсем недавно исполнился год, - говорит председатель клуба Антонина
Осипова. - Почти всё это время мы сотрудничаем с детской библиотекой. И дети, и
родители очень радуются таким встречам, ведь каждый раз сотрудники придумывают
для них что-то новое и необычное. Это всегда интересно, полезно и
познавательно. К тому же наши совместные мероприятия помогают сплотить семью.
Галина Савельева пришла
на встречу в библиотеку с тремя своими детьми. Пока двое старших делали свою
первую книжку, младшая крошка с любопытством рассматривала картинки в книжках,
а потом сладко уснула на руках у мамы.
- Приходим сюда часто, и
каждый раз для детей это море впечатлений и удовольствия, - говорит Галина
Викторовна. - Сегодняшнее мероприятие очень понравилось. Елена Александровна
рассказывала, как можно приучать ребёнка к чтению. Отличный ход — книжки с
картинками, от которых легче переходить к более серьёзным вещам. А сегодня мои
дети поняли, что сказки можно придумывать и самим, и это уже само по себе —
серьезная мотивация к чтению. Теперь можно не просто читать, но и попутно
придумывать что-то новое для сюжета или рисовать для этой книжки свои картинки.
И ребёнку будет гораздо интереснее и проще приучиться к книгам, и нам гораздо
легче с ним будет об этом разговаривать.