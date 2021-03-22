По улице Диагональной в Гатчине 24 и 25 март ограничат движение

Движение
автобусов по микрорайону Аэродром будет осуществляться следующим образом:
- Маршрут
№ 18 «г. Гатчина, микрорайон Аэродром - г. Санкт-Петербург»: ул. Генерала
Кныша, ул. Авиатриссы Зверевой до пл. Богданова и обратно.
- Маршрут
№ 21 «ЖК «Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС»: ул. Авиатриссы Зверевой, д. 20,
пл. Богданова, ул. Слепнева, ул. Новоселов, ул. Генерала Кныша.
24,
25 марта заезд в «Фермер «осуществляться не будет.
- Маршрут
№ 22 «Микрорайон Аэродром -Варшавский вокзал»: ул. Авиатриссы Зверевой, д. 14,
пл. Богданова, ул. Слепнева, ул. Новоселов, ул. Генерала Кныша.
- Маршрут
№ 107 «г. Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Малое Верево»: ул.
Генерала Кныша, ул. Авиатриссы Зверевой до пл. Богданова, ул. Слепнева, ул.
Новоселов, ул. Генерала Кныша (ТРК «Пилот»), выезд по ул. Генерала Кныша.
Посадка
и высадка пассажиров будет осуществляться на всех остановочных пунктах.
Приносим
извинения за временные неудобства.