По улице Диагональной в Гатчине 24 и 25 март ограничат движение

По улице Диагональной в Гатчине 24 и 25 март ограничат движение

В связи со строительством участка тепловой сети с 8.00 24 марта до 21.00 25 марта участок автомобильной дороги по улице Диагональной - от площади Богданова до автобусной остановки «Летное поле» - будет закрыт для движения транспорта.

Рубрики : Дороги     22 Mar 2021

Движение автобусов по микрорайону Аэродром будет осуществляться следующим образом:

- Маршрут № 18 «г. Гатчина, микрорайон Аэродром - г. Санкт-Петербург»: ул. Генерала Кныша, ул. Авиатриссы Зверевой до пл. Богданова и обратно.

- Маршрут № 21 «ЖК «Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС»: ул. Авиатриссы Зверевой, д. 20, пл. Богданова, ул. Слепнева, ул. Новоселов, ул. Генерала Кныша.

24, 25 марта заезд в «Фермер «осуществляться не будет.

- Маршрут № 22 «Микрорайон Аэродром -Варшавский вокзал»: ул. Авиатриссы Зверевой, д. 14, пл. Богданова, ул. Слепнева, ул. Новоселов, ул. Генерала Кныша.

- Маршрут № 107 «г. Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Малое Верево»: ул. Генерала Кныша, ул. Авиатриссы Зверевой до пл. Богданова, ул. Слепнева, ул. Новоселов, ул. Генерала Кныша (ТРК «Пилот»), выезд по ул. Генерала Кныша.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех остановочных пунктах.

Приносим извинения за временные неудобства.  

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