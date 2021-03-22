Родителей приглашают написать ЕГЭ

При
подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники
придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в
своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Данная акция
предлагает родителям самим принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с
правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.
Акция
призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое
напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с
экзаменационной процедурой.
В
этот день родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и
пройти всю процедуру ЕГЭ, от прохода в экзаменационный пункт до получения своих
результатов. В 2021 году им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ
по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных
типов.
В
ходе мероприятия можно будет увидеть:
- как
проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях;
- как
выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
- как
организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ;
- какие
меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах;
- как
происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте
проведения экзамена.
Для
участия в акции, родителям нужно всего лишь обратиться в школу, по месту
обучения своего ребенка, или в Комитет образования Гатчинского муниципального
района.
При
себе участникам ЕГЭ необходимо иметь: паспорт и черную гелевую ручку.
Начало
мероприятия 29 марта в 15.30 на базе Гатчинской средней школы № 2 по адресу:
Гатчина, ул. Слепнёва, д.25
Всероссийская
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2021 году проходит
в пятый раз.
Фото из архива редакции