Родителей приглашают написать ЕГЭ

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Данная акция предлагает родителям самим принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

В этот день родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. В 2021 году им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

В ходе мероприятия можно будет увидеть:

- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях;

- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

- как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ;

- какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах;

- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

Для участия в акции, родителям нужно всего лишь обратиться в школу, по месту обучения своего ребенка, или в Комитет образования Гатчинского муниципального района.

При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь: паспорт и черную гелевую ручку.

Начало мероприятия 29 марта в 15.30 на базе Гатчинской средней школы № 2 по адресу: Гатчина, ул. Слепнёва, д.25

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2021 году проходит в пятый раз.

Фото из архива редакции