В Гатчине объявлен конкурс на лучший эскиз въездного знака

На конкурс принимаются эскизные проекты знака, обозначающего въезд на территорию МО «Город Гатчина» с применением официальной символики города, разрабатываемого с учетом градостроительной ситуации и окружающего ландшафта. Расположить будущий знак планируется на въезде в город со стороны Санкт-Петербурга на пересечении Ленинградского и Киевского шоссе.

Эскизный проект должен содержать идею, отражающую образное представление о городе Гатчине с учетом исторических, культурных, экономических особенностей и современных достижений, а также символы культуры и истории города Гатчины. Также въездной знак должен содержать надпись: «Гатчина – город воинской славы».

Прием заявок продлится до 22 апреля. Для участия в конкурсе эскизный проект предоставляется в сектор городского дизайна Комитета по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, каб. 5б, контактный телефон: (8-813-71) 3-17-79.

Победитель конкурса будет объявлен в мае 2021 года и награжден денежным призом в размере 100 000 рублей.