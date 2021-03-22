В ГИЭФПТ встретились руководители предприятий АПК

Первый вопрос Совета директоров предприятий АПК был посвящен кадровому потенциалу в сфере сельского хозяйства. До начала заседания руководители сельхозпредприятий с интересом познакомились с материально-технической базой агропромышленного факультета ГИЭФПТ, побывали в учебных аудиториях, лабораториях и мастерских, где теория сочетается с практикой. Современное оборудование произвело впечатление, а еще больше – новые корпуса общежития на 200 мест, куда в новом учебном году заселятся приезжие студенты. Престиж учебного заведения растет с каждым годом, здесь строят планы открыть бакалавриат.

Декан агропромышленного факультета ГИЭФПТ Евгений Самойлов подчеркнул, что все профессии, которые на сегодняшний день получают в стенах факультета, востребованы и обратил внимание на положительный опыт трудоустройства молодых специалистов – выпускников факультета.

Самое современное студенческое общежитие уже готовится к открытию, и тогда в Елизаветино смогут учиться не только местные ребята, но и выпускники школ других районов Ленинградской области, которые мечтают связать свою жизнь с селом.

С информацией о ситуации на рынке труда в сельском хозяйстве выступил заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Александр Варенов. По его данным, в настоящий момент сохраняется дефицит кадров как в сфере растениеводства, так и животноводства.

В сельском хозяйстве всегда много низкоквалифицированного труда. На пороге посевная и прочие весенние хлопоты. Последние десять лет под девизом «Свои работать не хотят!» эту трудовую нишу занимали гастарбайтеры из бывших союзных республик. Сейчас их поток приостановился.

На заседании речь пошла о том, чтобы в дальнейшем не прибегать к услугам мигрантов, а обратиться, так сказать, к внутренним ресурсам.

Директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области Ирина Дрозденко обратила внимание на то, что, к сожалению, сейчас многие не в состоянии окончить основную школу и получить аттестат. А без этого документа невозможно получить профессию. В общих интересах – и общества, и родителей, и самих детей – как можно раньше приучать их к труду, а затем давать рабочую профессию. Для таких ребят планируется при высших и средних учебных заведениях открывать ускоренные курсы по самым необходимым на селе рабочим профессиям – скотники, кормачи, дояры.

Также были рассмотрены варианты трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ирина Дрозденко выступила с информацией о комплексном сопровождении инвалидов в рамках профессионального образования и трудоустройства и предложила руководителям АПК подавать заявки на подписание договоров на безвозмездную индивидуальную подготовку специалистов рабочих профессий. После этого трудоустройство рабочего по требованиям предприятия желательно, но не обязательно.

Напомним, что в Мультицентре особые люди получают не только необходимые социальные услуги, но и профессиональное образование. На сегодняшний день в нем прошли обучение более 800 человек, почти 600 человек получили свидетельство о профессии и около 400 трудоустроены. В настоящий момент там проходят обучение не только жители Ленобласти, но и еще из 18 регионов страны.

Прошлым летом в Гатчинском районе Мультицентр и фермерское хозяйство «Муслим», расположенное рядом с деревней Малое Верево, запустили социальный проект «Доброферма». За два месяца на ферме были обучены уходу за животными восемь человек, пятеро из них трудоустроены. Сейчас обучается еще 10 человек – подопечных ПНИ.

Учредитель ООО «Муслим» Маариф Алекперов в свою очередь добавил, что этот добрый проект направлен не только на помощь в трудоустройстве особых людей, но и в общем на решение кадровых вопросов на селе. Сейчас в хозяйстве «Муслим» работает 11 выпускников Мультицентра, из них семь – больше трех лет. По словам Маарифа, за четыре годы сотрудничества с Мультицентром они убедились, что больших хлопот с его выпускниками нет. Между ними складываются дружеские взаимоотношения. Уже есть семейные пары, и они счастливы. Двое получили собственное жилье. Некоторые сдали экзамены на водительские права и купили авто. В настоящее время хозяйству нужны еще 5-7 человек.

- Этим нужно заниматься, - согласился председатель Совета директоров АПК, руководитель АО «Гатчинское» Александр Лебедев. На его предприятии также есть положительный опыт работы с Мультицентром, как и намерение его развивать.

В работе совета директоров АПК приняли участие глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим.

Людмила Николаевна выразила благодарность всем предприятиям АПК Гатчинского района за бесперебойную работу в период пандемии, что позволило сохранить, а по некоторым показателям даже приумножить темпы производства сельскохозяйственных товаров.

Как отметил заместитель главы администрации Гатчинского района Владимир Норкин, в 2020 году удалось в два раза увеличить посевные площади на территории крупных предприятий АПК: зерновых собрано на 9 % больше, рапса – на 25%, овощей – на 5%. Общий объем собранного урожая составил почти 50 тысяч тонн. Почти все предприятия выполнили план по молоку, увеличено производство яиц.



