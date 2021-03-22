В ГИЭФПТ встретились руководители предприятий АПК

Первый вопрос Совета
директоров предприятий АПК был посвящен кадровому потенциалу в сфере сельского
хозяйства. До начала заседания руководители сельхозпредприятий с интересом
познакомились с материально-технической базой агропромышленного факультета
ГИЭФПТ, побывали в учебных аудиториях, лабораториях и мастерских, где теория
сочетается с практикой. Современное оборудование произвело впечатление, а еще
больше – новые корпуса общежития на 200 мест, куда в новом учебном году
заселятся приезжие студенты. Престиж учебного заведения растет с каждым годом,
здесь строят планы открыть бакалавриат.
Декан агропромышленного
факультета ГИЭФПТ Евгений Самойлов подчеркнул, что все профессии, которые на
сегодняшний день получают в стенах факультета, востребованы и обратил внимание
на положительный опыт трудоустройства молодых специалистов – выпускников
факультета.
Самое современное
студенческое общежитие уже готовится к открытию, и тогда в Елизаветино смогут
учиться не только местные ребята, но и выпускники школ других районов
Ленинградской области, которые мечтают связать свою жизнь с селом.
С информацией о ситуации
на рынке труда в сельском хозяйстве выступил заместитель председателя комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Александр Варенов. По его данным, в настоящий момент сохраняется дефицит кадров
как в сфере растениеводства, так и животноводства.
В сельском хозяйстве
всегда много низкоквалифицированного труда. На пороге посевная и прочие
весенние хлопоты. Последние десять лет под девизом «Свои работать не хотят!»
эту трудовую нишу занимали гастарбайтеры из бывших союзных республик. Сейчас их
поток приостановился.
На заседании речь пошла о
том, чтобы в дальнейшем не прибегать к услугам мигрантов, а обратиться, так
сказать, к внутренним ресурсам.
Директор Мультицентра
социальной и трудовой интеграции Ленинградской области Ирина Дрозденко обратила
внимание на то, что, к сожалению, сейчас многие не в состоянии окончить
основную школу и получить аттестат. А без этого документа невозможно получить
профессию. В общих интересах – и общества, и родителей, и самих детей – как
можно раньше приучать их к труду, а затем давать рабочую профессию. Для таких
ребят планируется при высших и средних учебных заведениях открывать ускоренные
курсы по самым необходимым на селе рабочим профессиям – скотники, кормачи,
дояры.
Также были рассмотрены
варианты трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ирина
Дрозденко выступила с информацией о комплексном сопровождении инвалидов в
рамках профессионального образования и трудоустройства и предложила
руководителям АПК подавать заявки на подписание договоров на безвозмездную
индивидуальную подготовку специалистов рабочих профессий. После этого
трудоустройство рабочего по требованиям предприятия желательно, но не
обязательно.
Напомним, что в
Мультицентре особые люди получают не только необходимые социальные услуги, но и
профессиональное образование. На сегодняшний день в нем прошли обучение более
800 человек, почти 600 человек получили свидетельство о профессии и около 400
трудоустроены. В настоящий момент там проходят обучение не только жители
Ленобласти, но и еще из 18 регионов страны.
Прошлым летом в
Гатчинском районе Мультицентр и фермерское хозяйство «Муслим», расположенное
рядом с деревней Малое Верево, запустили социальный проект «Доброферма». За два
месяца на ферме были обучены уходу за животными восемь человек, пятеро из них
трудоустроены. Сейчас обучается еще 10 человек – подопечных ПНИ.
Учредитель ООО «Муслим»
Маариф Алекперов в свою очередь добавил, что этот добрый проект направлен не
только на помощь в трудоустройстве особых людей, но и в общем на решение кадровых
вопросов на селе. Сейчас в хозяйстве «Муслим» работает 11 выпускников
Мультицентра, из них семь – больше трех лет. По словам Маарифа, за четыре годы
сотрудничества с Мультицентром они убедились, что больших хлопот с его
выпускниками нет. Между ними складываются дружеские взаимоотношения. Уже есть
семейные пары, и они счастливы. Двое получили собственное жилье. Некоторые
сдали экзамены на водительские права и купили авто. В настоящее время хозяйству
нужны еще 5-7 человек.
- Этим нужно заниматься,
- согласился председатель Совета директоров АПК, руководитель АО «Гатчинское»
Александр Лебедев. На его предприятии также есть положительный опыт работы с
Мультицентром, как и намерение его развивать.
В работе совета
директоров АПК приняли участие глава Гатчинского района Виталий Филоненко и
глава администрации Людмила Нещадим.
Людмила Николаевна
выразила благодарность всем предприятиям АПК Гатчинского района за
бесперебойную работу в период пандемии, что позволило сохранить, а по некоторым
показателям даже приумножить темпы производства сельскохозяйственных товаров.
Как отметил заместитель
главы администрации Гатчинского района Владимир Норкин, в 2020 году удалось в
два раза увеличить посевные площади на территории крупных предприятий АПК:
зерновых собрано на 9 % больше, рапса – на 25%, овощей – на 5%. Общий объем собранного
урожая составил почти 50 тысяч тонн. Почти все предприятия выполнили план по
молоку, увеличено производство яиц.