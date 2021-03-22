В Вырице на пожаре пострадал мужчина

19 марта в садоводстве «Берёзка» массива «Берёзовая Роща» на садовом участке сгорела бытовка. Причина пожара устанавливается.

20 марта в Вырице на улице Володарского сгорел частный дом. Пострадал мужчина 1964 года рождения, который с ожогами верхних дыхательных путей доставлен в Гатчинскую КМБ.

21 марта в Коммунаре на территории фабрики нетканых материалов «Фанема» произошло возгорание вторсырья, в результате которого выгорели производственные и складские помещения. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района