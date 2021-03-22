В Вырице на пожаре пострадал мужчина

19 марта в садоводстве
«Берёзка» массива «Берёзовая Роща» на садовом участке сгорела бытовка. Причина
пожара устанавливается.
20 марта в Вырице на улице Володарского
сгорел частный дом. Пострадал мужчина 1964 года рождения, который с ожогами
верхних дыхательных путей доставлен в Гатчинскую КМБ.
21 марта в Коммунаре на территории фабрики
нетканых материалов «Фанема» произошло возгорание вторсырья, в результате
которого выгорели производственные и складские помещения. Проводится проверка.
ОНДиПР
Гатчинского района