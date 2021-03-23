Дом образцового содержания – первый в 47-м регионе

22-го
марта Гатчину посетили председатель наблюдательного совета Фонда содействия
реформированию ЖКХ Сергей Степашин, генеральный директор Фонда Константин Цицин
и заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин. В этот день состоялась
церемония награждения «Знаком качества ЖКХ»: дом № 20 по улице Изотова был
признан домом образцового содержания.
Мероприятие
прошло в торжественной обстановке, в присутствии руководства города и района. В
своем приветственном слове зампредседателя областного правительства по
строительству и ЖКХ Михаил Москвин отметил тесное рабочее взаимодействие 47-го
региона и Фонда ЖКХ:
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Мы работаем в трех направлениях деятельности: это расселение аварийного жилья,
капитальный ремонт домов и национальный проект «Чистая вода». Наша дружба с
Фондом направлена на то, чтобы людям, живущим в Ленинградской области – и
конкретно в Гатчине, жилось лучше, комфортнее. Мы надеемся, что наше
сотрудничество будет и впредь укрепляться на благо всех жителей, – сказал
Михаил Иванович.
Председатель
наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин
поздравил жильцов дома, признанного домом образцового содержания:
- По
всей стране у нас таких домов не более двухсот. В Ленинградской области – и, в
частности, в Гатчине – это первый дом, носящий звание Дома образцового содержания.
Сегодня на совещании с руководством Ленобласти было принято решение, чтобы к
середине 2023 года в Ленинградской области и, в том числе, в Гатчине не
осталось аварийного жилья. И важно, чтобы новые дома, в которые переезжают
люди, были надлежащего качества, – подчеркнул Сергей Вадимович.
Исполняющий
обязанности главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов выразил благодарность
за присвоение гатчинскому дому почетного звания и заверил, что гатчинское
руководство совместно с гражданами старается соответствовать статусу жителей
столицы области.
Сергей Степашин вручил председателю ТСЖ дома Кристине
Ильченко знак отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадную табличку «Дом образцового
содержания», а также диплом за создание благоприятных и безопасных условий
проживания граждан в многоквартирном доме и подарочные часы.
Также жителям дома № 20 подарили комплект книг для библиотеки,
которую планируют открыть в доме. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
между Фондом ЖКХ и Российским книжным союзом было подписано три года назад. В
рамках данного соглашения всем многоквартирным домам со статусом «Дом
образцового содержания» предоставляется комплект литературы для создания
обменного книжного фонда. В набор входят детские, художественные, научно-популярные
и справочные издания.
Табличку
«Дом образцового содержания» сразу разместили на фасаде здания. Вручая
«управдому» отличительные знаки и подарки, Сергей Степашин напомнил славные
страницы истории нашего города: «В 1900 году в Париже проходил конкурс, на
котором Гатчина была признана лучшим городом Российской империи. Так что у нас
все впереди!».
Кристина
Ильченко поблагодарила за приятный сюрприз – столь высокую оценку работы
возглавляемого ею товарищества собственников жилья:
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Наше ТСЖ существует с 2007 года – с момента постройки дома. Мы как раз те, кто
пользуется новейшими технологиями и возможностями, которые нам дает
законодательство. Это возможность управления, ведения собственного счета и, конечно,
возможность капремонта, – сказала Кристина Викторовна.
В
9-этажном доме проживает 105 человек. Фонд капитального ремонта формируется на
специальном счете дома. Владельцем счета является ТСЖ «Изотова-20». По решению
собственников была утеплена арка, отремонтированы лифтовые холлы, коридоры и парадная,
заменены двери, установлены светодиодные уличные светильники и парковочный
барьер. В ближайших планах у ТСЖ – ремонт фасада.
При управлении в доме используются инновационные
технологии. Так, на базе информационного комплекса рассчитывается плата за
услуги, готовятся ежемесячные акты выполненных работ и годовая отчетность. В
доме организована работа аварийно-диспетчерской службы: IP-телефония, записи
разговоров, фиксация выполнения работ, аварийные уведомления и т.д. Жильцы
пользуются мобильным приложением информационного комплекса, с помощью которого фотографируется
выполнение различных работ по благоустройству и уборке. Кроме того, на базе
системы мониторинга работы теплового пункта АСКУЭ ведется контроль через
Интернет и регулирование теплопотребления по заданию теплотехника.
Председатель
ТСЖ дома образцового содержания Кристина Ильченко по профессии – юрист. ТСЖ она
возглавляет шестой год, являясь достойной преемницей своих коллег, которые
задали высокую планку.
- Это
большой труд, это желание всех жильцов создать комфортную, благоприятную среду,
– так объясняет Кристина Викторовна свои успехи. – Полученный результат – это
координация усилий председателя правления ТСЖ и собственников, просвещение и,
конечно, вложения. Мы утверждаем перечень работ каждый год, и за все это платят
жители дома.
- Не секрет, что наши сограждане
зачастую инертны и не склонны проявлять инициативу – особенно в финансовых
делах. Как вам удалось организовать и замотивировать соседей?
- Организация
людей – это проблема. Люди в нашем доме живут разного достатка, разных
социальных слоев, есть пенсионеры. Тут, скорее, вопрос какого-то баланса их
интересов. Наверное, помогло личное обаяние, харизма, подействовала сила
убеждения, ну, и наша обслуживающая организация «ЛенСтрой» во главе с Егором
Менем тоже не осталась в стороне – все эти факторы сработали. Все дело – в
желании. Это общественно-полезная деятельность. У меня желание есть. Я же здесь
живу – я хочу, чтобы было хорошо. Пусть наш дом послужит примером уюта, чистоты
и комфорта.
Екатерина Дзюба