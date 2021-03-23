Дом образцового содержания – первый в 47-м регионе

22-го марта Гатчину посетили председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, генеральный директор Фонда Константин Цицин и заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин. В этот день состоялась церемония награждения «Знаком качества ЖКХ»: дом № 20 по улице Изотова был признан домом образцового содержания.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке, в присутствии руководства города и района. В своем приветственном слове зампредседателя областного правительства по строительству и ЖКХ Михаил Москвин отметил тесное рабочее взаимодействие 47-го региона и Фонда ЖКХ:

- Мы работаем в трех направлениях деятельности: это расселение аварийного жилья, капитальный ремонт домов и национальный проект «Чистая вода». Наша дружба с Фондом направлена на то, чтобы людям, живущим в Ленинградской области – и конкретно в Гатчине, жилось лучше, комфортнее. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет и впредь укрепляться на благо всех жителей, – сказал Михаил Иванович.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин поздравил жильцов дома, признанного домом образцового содержания:

- По всей стране у нас таких домов не более двухсот. В Ленинградской области – и, в частности, в Гатчине – это первый дом, носящий звание Дома образцового содержания. Сегодня на совещании с руководством Ленобласти было принято решение, чтобы к середине 2023 года в Ленинградской области и, в том числе, в Гатчине не осталось аварийного жилья. И важно, чтобы новые дома, в которые переезжают люди, были надлежащего качества, – подчеркнул Сергей Вадимович.

Исполняющий обязанности главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов выразил благодарность за присвоение гатчинскому дому почетного звания и заверил, что гатчинское руководство совместно с гражданами старается соответствовать статусу жителей столицы области.

Сергей Степашин вручил председателю ТСЖ дома Кристине Ильченко знак отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадную табличку «Дом образцового содержания», а также диплом за создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме и подарочные часы.

Также жителям дома № 20 подарили комплект книг для библиотеки, которую планируют открыть в доме. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Фондом ЖКХ и Российским книжным союзом было подписано три года назад. В рамках данного соглашения всем многоквартирным домам со статусом «Дом образцового содержания» предоставляется комплект литературы для создания обменного книжного фонда. В набор входят детские, художественные, научно-популярные и справочные издания.

Табличку «Дом образцового содержания» сразу разместили на фасаде здания. Вручая «управдому» отличительные знаки и подарки, Сергей Степашин напомнил славные страницы истории нашего города: «В 1900 году в Париже проходил конкурс, на котором Гатчина была признана лучшим городом Российской империи. Так что у нас все впереди!».

Кристина Ильченко поблагодарила за приятный сюрприз – столь высокую оценку работы возглавляемого ею товарищества собственников жилья:

- Наше ТСЖ существует с 2007 года – с момента постройки дома. Мы как раз те, кто пользуется новейшими технологиями и возможностями, которые нам дает законодательство. Это возможность управления, ведения собственного счета и, конечно, возможность капремонта, – сказала Кристина Викторовна.

В 9-этажном доме проживает 105 человек. Фонд капитального ремонта формируется на специальном счете дома. Владельцем счета является ТСЖ «Изотова-20». По решению собственников была утеплена арка, отремонтированы лифтовые холлы, коридоры и парадная, заменены двери, установлены светодиодные уличные светильники и парковочный барьер. В ближайших планах у ТСЖ – ремонт фасада.

При управлении в доме используются инновационные технологии. Так, на базе информационного комплекса рассчитывается плата за услуги, готовятся ежемесячные акты выполненных работ и годовая отчетность. В доме организована работа аварийно-диспетчерской службы: IP-телефония, записи разговоров, фиксация выполнения работ, аварийные уведомления и т.д. Жильцы пользуются мобильным приложением информационного комплекса, с помощью которого фотографируется выполнение различных работ по благоустройству и уборке. Кроме того, на базе системы мониторинга работы теплового пункта АСКУЭ ведется контроль через Интернет и регулирование теплопотребления по заданию теплотехника.

Председатель ТСЖ дома образцового содержания Кристина Ильченко по профессии – юрист. ТСЖ она возглавляет шестой год, являясь достойной преемницей своих коллег, которые задали высокую планку.

- Это большой труд, это желание всех жильцов создать комфортную, благоприятную среду, – так объясняет Кристина Викторовна свои успехи. – Полученный результат – это координация усилий председателя правления ТСЖ и собственников, просвещение и, конечно, вложения. Мы утверждаем перечень работ каждый год, и за все это платят жители дома.

- Не секрет, что наши сограждане зачастую инертны и не склонны проявлять инициативу – особенно в финансовых делах. Как вам удалось организовать и замотивировать соседей?

- Организация людей – это проблема. Люди в нашем доме живут разного достатка, разных социальных слоев, есть пенсионеры. Тут, скорее, вопрос какого-то баланса их интересов. Наверное, помогло личное обаяние, харизма, подействовала сила убеждения, ну, и наша обслуживающая организация «ЛенСтрой» во главе с Егором Менем тоже не осталась в стороне – все эти факторы сработали. Все дело – в желании. Это общественно-полезная деятельность. У меня желание есть. Я же здесь живу – я хочу, чтобы было хорошо. Пусть наш дом послужит примером уюта, чистоты и комфорта.

Екатерина Дзюба