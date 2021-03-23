Гатчина готовится к форуму молодых педагогов

В мероприятии приняли участие представители областного Комитета общего и профессионального образования, руководители образовательных организаций Ленобласти, учителя, педагоги-психологи, а также представители гатчинской администрации. На встрече обсуждалось проведение форума, который состоится в Гатчине, ориентировочно, с 14 по 16 мая. Выступавшие вносили свои предложение по повестке форума: какие вопросы требуется обсудить и в каком контексте.

В своем вступительном слове Виктор Басюк подчеркнул важность взаимодействия с молодыми педагогами и необходимость нового подхода к организации образовательного процесса. Тем более, что вводятся новые квалификационные категории: учитель-методист и учитель-наставник.

- Педагогический вуз учит не всему, и не потому, что вуз плохой – невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть в школе, на уроке. Должен быть взаимообмен между опытными и молодыми педагогами. Пандемия показала, что не нормативы правят человечеством, а социальная ситуация, – сказал Виктор Стефанович.

Заместитель министра выделил две отдельные проблемы современного образования: молодежь не идет в школу, а, придя, не справляется и уходит.

- Первые два года работы – кризисные, самые сложные, когда молодые учителя не выдерживают. И тут многое зависит от коллег, которые могут помочь. Это очень важно, когда есть сообщество молодых учителей, которые тебя поймут и вовремя помогут, – подчеркнул Виктор Басюк. – А Санкт-Петербург и Ленинградская область – особые регионы. Я бы хотел познакомиться с вашим опытом работы.

На встрече выступил директор центра «Интеллект», председатель Ассоциации молодых педагогов Ленинградской области и клуба «Учитель года Ленинградской области» Денис Рочев. Он говорил о сотрудничестве Ассоциации с педагогическими вузами, о работе с будущими педагогами: «Мы хотим показать студентам, что наша профессия – современная, динамичная, чтобы убедить тех, кто еще сомневается в выборе», – пояснил Денис Игоревич свою позицию.

Ведущая встречи – заместитель председателя Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Татьяна Геннадьевна Рыборецкая отметила, что в регионе предоставлены широкие возможности для профессионального роста учителей. Так, 31-летний Алексей Граков, в прошлом – учитель физики Сосновоборского лицея, победитель всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2017» в номинации «Молодой учитель» теперь возглавляет большую школу во Всеволожском районе и является сопредседателем Ассоциации молодых педагогов Ленобласти. Выступая на встрече, Алексей Сергеевич подчеркнул значение конкурсного движения в профессии – залога профессионального благополучия педагога.

Учитель информатики Агалатовского центра образования Мария Тимченко внесла предложения по проведению тематических мероприятий первого дня форума, высказав пожелание создать отдельную площадку для сообщества классных руководителей – здесь тоже важен межрегиональный обмен. Тему современной воспитательной системы школы и развития классного руководства также поднимала учитель русского языка и литературы Агалатовского центра образования Мария Криушина. Директор Бугровской средней школы № 2 Анна Панкрева говорила о создании педагогических классов в школах Ленобласти.

На встрече активно обсуждался вопрос наставничества в школах. О системе наставничества и профессионального сопровождения молодого педагога говорила в своем выступлении учитель русского языка и литературы, заместитель директора Муринского центра образования № 4 Ксения Елистратова. Все сошлись на том, что наставничество необходимо, но – конструктивное и в разумных пределах. Виктор Басюк рассказал о собственном положительном и отрицательном опыте общения с наставниками в самом начале педагогической работы: о том, как хорошее наставничество может помочь молодому учителю, а неудачное – подрезать крылья на взлете.

Педагог-психолог Сиверской гимназии Анастасия Законова затронула тему новых вызовов для молодого педагога в контексте цифровой трансформации современного образования, а также психологического сопровождения. «В Ленобласти был интересный опыт непрерывного психологического сопровождения. Стоило бы организовать на форуме площадку, где можно было бы поделиться этим опытом. Молодым педагогам было бы интересно освоить новые знания», – отметила Анастасия Ваграмовна.

В целом, программа форума еще верстается и должна быть сформирована в ближайшее время. Будут подготовлены и направлены во все регионы информационные письма. От каждого региона планируется пригласить не менее двух молодых педагогов. И, как было отмечено на встрече, в это понятие входят не только учителя, но и воспитатели, психологи, дефектологи: на форум приглашается широкое педагогическое сообщество. Ожидается интересная и насыщенная программа, включающая знакомство с достопримечательностями Гатчины.

В ходе встречи было отмечено самое активное участие гатчинской администрации в подготовке и проведении форума. С приветственным словом выступили исполняющий обязанности главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов и заместитель главы администрации Роман Дерендяев. Заместитель председателя областного Комитета образования Татьяна Рыборецкая от имени всех участников встречи выразила благодарность принимающей стороне и, в частности, Гатчинской школе № 7 в лице директора Марины Шутовой. Теперь молодые педагоги будут с нетерпением ждать новой встречи в Гатчине – уже в мае.

Екатерина Дзюба