Музыкальные «Умники и умницы»

Участниками проекта стали учащиеся дети со 2-го по 7-й классы музыкального отделения.

Считается, что теоретические дисциплины - сольфеджио, слушание музыки и музыкальная литература – очень сложные предметы. Но учащиеся школы искусств показали желание и готовность доказать обратное: сольфеджио – может быть занимательным и веселым; музыкальная литература – чрезвычайно интересной, а главное, без этих предметов невозможно учиться музыке.

Волнение не помешало юным музыкантам показать свои знания и умения, проявить себя и добиться успеха. В проекте приняли участие более 80 человек.

Спасибо вам, дорогие ребята, и, конечно, вашим преподавателям. Слушайте! Пойте! Играйте! И никогда ваша жизнь не будет скучной и однообразной.

Наталья Червакова,

преподаватель теоретических дисциплин Коммунаровской ДШИ