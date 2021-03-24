Музыкальные «Умники и умницы»

Участниками проекта стали учащиеся дети со
2-го по 7-й классы музыкального отделения.
Считается, что теоретические дисциплины -
сольфеджио, слушание музыки и музыкальная литература – очень сложные предметы.
Но учащиеся школы искусств показали желание и готовность доказать обратное:
сольфеджио – может быть занимательным и веселым; музыкальная литература –
чрезвычайно интересной, а главное, без этих предметов невозможно учиться
музыке.
Волнение не помешало юным музыкантам
показать свои знания и умения, проявить себя и добиться успеха. В проекте
приняли участие более 80 человек.
Спасибо вам, дорогие ребята, и, конечно,
вашим преподавателям. Слушайте! Пойте! Играйте! И никогда ваша жизнь не будет
скучной и однообразной.
Наталья Червакова,
преподаватель теоретических дисциплин
Коммунаровской ДШИ