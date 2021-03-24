Новости «Шахматного королевства»

Поздравляем воспитанника гатчинского клуба «Шахматное королевство» Артема Сапелкина с победой на областном этапе соревнований Лиги школьного спорта в составе команды с Софьей Семеновой (Гатчинская ДЮСШ № 3).
Рубрики :
Спорт
24 Mar 2021
Его
коллега по клубу Вера Моторина успешно выступила на Первенстве Ленинградской области.
Вера завоевала серебряную медаль среди девушек 15-17 лет и четвертое место в
абсолютном зачёте. Артем Дроздов набрал пять очков и занял шестое место. Михаил
Федоров набрал 50 % очков и прибавил 19 пунктов международного рейтинга.
Турнир
выдался непростым, но очень ценным для накопления опыта.
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