Новости «Шахматного королевства»

Новости «Шахматного королевства»

Поздравляем воспитанника гатчинского клуба «Шахматное королевство» Артема Сапелкина с победой на областном этапе соревнований Лиги школьного спорта в составе команды с Софьей Семеновой (Гатчинская ДЮСШ № 3).

Рубрики : Спорт     24 Mar 2021

Его коллега по клубу Вера Моторина успешно выступила на Первенстве Ленинградской области. Вера завоевала серебряную медаль среди девушек 15-17 лет и четвертое место в абсолютном зачёте. Артем Дроздов набрал пять очков и занял шестое место. Михаил Федоров набрал 50 % очков и прибавил 19 пунктов международного рейтинга.

Турнир выдался непростым, но очень ценным для накопления опыта.

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