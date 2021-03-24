Новости «Шахматного королевства»

Его коллега по клубу Вера Моторина успешно выступила на Первенстве Ленинградской области. Вера завоевала серебряную медаль среди девушек 15-17 лет и четвертое место в абсолютном зачёте. Артем Дроздов набрал пять очков и занял шестое место. Михаил Федоров набрал 50 % очков и прибавил 19 пунктов международного рейтинга.

Турнир выдался непростым, но очень ценным для накопления опыта.