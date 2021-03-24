Триатлонисты из Гатчины ─ бронзовые призеры чемпионата мира

Триатлонисты из Гатчины ─ бронзовые призеры чемпионата мира

Спортсмены из Гатчины в составе сборной команды России Ярослав Куриленко и Анастасия Непомилуева завоевали бронзовые медали на Чемпионате Мира по зимнему триатлону среди юниоров.

Рубрики : Спорт     24 Mar 2021

В смешанной эстафете сборная команда России заняла второе место.

Чемпионат Мира по зимнему триатлону прошел с 19 по 21 марта в Андорре. Атлеты  преодолели по снегу дистанцию около 8 километров, 14-километровый участок маршрута – на горном велосипеде, еще 12 километров – на лыжах.

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