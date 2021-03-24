Триатлонисты из Гатчины ─ бронзовые призеры чемпионата мира

В смешанной эстафете сборная команда России заняла второе место.

Чемпионат Мира по зимнему триатлону прошел с 19 по 21 марта в Андорре. Атлеты преодолели по снегу дистанцию около 8 километров, 14-километровый участок маршрута – на горном велосипеде, еще 12 километров – на лыжах.