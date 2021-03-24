Триатлонисты из Гатчины ─ бронзовые призеры чемпионата мира

Спортсмены из Гатчины в составе сборной команды России Ярослав Куриленко и Анастасия Непомилуева завоевали бронзовые медали на Чемпионате Мира по зимнему триатлону среди юниоров.
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Спорт
24 Mar 2021
В смешанной эстафете сборная команда
России заняла второе место.
Чемпионат Мира по зимнему триатлону прошел
с 19 по 21 марта в Андорре. Атлеты преодолели по снегу дистанцию около 8
километров, 14-километровый участок маршрута – на горном велосипеде, еще 12
километров – на лыжах.
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