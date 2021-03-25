Уже в субботу, на неделю раньше, парк закроют на просушку

«Просушка» — это комплекс мероприятий, которые
применяются для обеспечения сохранности особо ценных садов и парков с большой
нагрузкой на дорожно-тропиночную сеть.
В ГМЗ «Гатчина»
напоминают, что "ежегодно на весеннюю просушку закрываются сады и парки,
подведомственные Санкт-Петербургу. Гатчинский парк — памятник садово-паркового
искусства XVIII века, объект культурного наследия, находящийся в ведении
Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Основание:
- Федеральный
закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 47.3.
- «Методические
рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры народов Российской Федерации» (разработаны в 2016 году Минкультуры
России и одобрены Научно-методическим советом по культурному наследию при
Минкультуры России), п. 6.4.
- Постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 17 января 2014 года N 8 «О Правилах охраны и
использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий
зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых
насаждений ограниченного пользования», п. 4".
Гатчинский парк будет доступен для посещения с 1 мая!
Фото: ГМЗ «Гатчина»