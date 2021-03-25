Уже в субботу, на неделю раньше, парк закроют на просушку

«Просушка» — это комплекс мероприятий, которые применяются для обеспечения сохранности особо ценных садов и парков с большой нагрузкой на дорожно-тропиночную сеть.

В ГМЗ «Гатчина» напоминают, что "ежегодно на весеннюю просушку закрываются сады и парки, подведомственные Санкт-Петербургу. Гатчинский парк — памятник садово-паркового искусства XVIII века, объект культурного наследия, находящийся в ведении Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Основание:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 47.3.

- «Методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации» (разработаны в 2016 году Минкультуры России и одобрены Научно-методическим советом по культурному наследию при Минкультуры России), п. 6.4.

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 января 2014 года N 8 «О Правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования», п. 4".

Гатчинский парк будет доступен для посещения с 1 мая!

Фото: ГМЗ «Гатчина»