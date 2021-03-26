«Метелица» собирает гостей в Гатчине

Фестиваль посвящен 160-летию со дня рождения Василия Андреева – музыканта, создателя первого Великорусского оркестра. В программе вечера прозвучат известные произведения Василия Васильевича – «Торжественный полонез», «Венский вальс», «Воспоминание о Гатчине», а также музыка других прославленных российских композиторов.

Начало мероприятия в 18.00 в концертном зале Центра творчества юных в Гатчине.