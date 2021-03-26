«Метелица» собирает гостей в Гатчине

27 марта в Гатчине пройдет IV Международный музыкальный фестиваль «Андреевские ассамблеи» – солисты оркестра «Метелица» представят концертную программу совместно с музыкантами оркестра русских народных инструментов Тульской областной филармонии имени Иосифа Михайловского.
Фестиваль
посвящен 160-летию со дня рождения Василия Андреева – музыканта, создателя
первого Великорусского оркестра. В программе вечера прозвучат известные
произведения Василия Васильевича – «Торжественный полонез», «Венский вальс»,
«Воспоминание о Гатчине», а также музыка других прославленных российских
композиторов.
Начало
мероприятия в 18.00 в концертном зале Центра творчества юных в Гатчине.
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