«Метелица» собирает гостей в Гатчине

«Метелица» собирает гостей в Гатчине

27 марта в Гатчине пройдет IV Международный музыкальный фестиваль «Андреевские ассамблеи» – солисты оркестра «Метелица» представят концертную программу совместно с музыкантами оркестра русских народных инструментов Тульской областной филармонии имени Иосифа Михайловского.

Рубрики : Культура     26 Mar 2021

Фестиваль посвящен 160-летию со дня рождения Василия Андреева – музыканта, создателя первого Великорусского оркестра. В программе вечера прозвучат известные произведения Василия Васильевича – «Торжественный полонез», «Венский вальс», «Воспоминание о Гатчине», а также музыка других прославленных российских композиторов.

Начало мероприятия в 18.00 в концертном зале Центра творчества юных в Гатчине.

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