О создании добровольных пожарных дружин

Как поделился директор Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Виктор Уханов, добровольные пожарные формирования создаются, в том числе для наиболее раннего и оперативного реагирования по локализации и тушению пожаров в населенных пунктах и лесах. В соответствии со статьей 10 федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования, в том числе добровольной пожарной охраны находится в зоне ответственности муниципального образования.

Добровольная пожарная дружина работает в полном взаимодействии с подразделениями государственной пожарной службы, лесничествами, а также службами оперативного реагирования района и предприятий, расположенными на данной территории.

Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, должны быть обеспечены специальной одеждой и снаряжением. Материальный ущерб, причиненный при тушении пожаров, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством РФ. Добровольным пожарным могут предоставляться социальные гарантии, а их обучение организовано на базе пожарных частей Главного управления МЧС по Ленинградской области силами преподавателей ВДПО и в региональном учебном центре в Гатчине.