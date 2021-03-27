Зачем в парке Гатчины строят мост?

Гатчинцы
могли наблюдать на территории парка большие конструкции рядом с историческим
мостом, который носит название «Мост с кордегардиями». Этот каменный
одноарочный мост, с двух сторон которого располагаются караульные помещения –
кордегардии, был сооружен через ложбину между Черным и Белым озерами в
1792-1794 годах.
Сейчас
параллельно этому мосту, за забором со стороны Дворцового парка, техника
собирает из конструкций новый мост, чтобы в скором времени изменить один из
основных прогулочных маршрутов. Обещают, что к этому мосту будут и пешеходные
дорожки.
Зачем
это нужно? Дело в том, что в озвученных ранее планах музея-заповедника
«Гатчина» - разобрать мост на основном транзите пешеходов, у спуска от Карпина
моста, и на его месте восстановить историческую паромную переправу.
Когда
это произойдет и пешеходный маршрут будет возможен только по строящемуся мосту
- пока информации нет.
Татьяна
Можаева
Фото
Ольги Фирсовой