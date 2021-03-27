Зачем в парке Гатчины строят мост?

Гатчинцы могли наблюдать на территории парка большие конструкции рядом с историческим мостом, который носит название «Мост с кордегардиями». Этот каменный одноарочный мост, с двух сторон которого располагаются караульные помещения – кордегардии, был сооружен через ложбину между Черным и Белым озерами в 1792-1794 годах.

Сейчас параллельно этому мосту, за забором со стороны Дворцового парка, техника собирает из конструкций новый мост, чтобы в скором времени изменить один из основных прогулочных маршрутов. Обещают, что к этому мосту будут и пешеходные дорожки.

Зачем это нужно? Дело в том, что в озвученных ранее планах музея-заповедника «Гатчина» - разобрать мост на основном транзите пешеходов, у спуска от Карпина моста, и на его месте восстановить историческую паромную переправу.

Когда это произойдет и пешеходный маршрут будет возможен только по строящемуся мосту - пока информации нет.

Татьяна Можаева

Фото Ольги Фирсовой