30 марта будет закрыто движение на участке улицы К. Маркса в Гатчине

Движение автобусов будет осуществляться следующим образом:

Маршрут № 100 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - г. Санкт-Петербург»:

- в прямом направлении: Варшавский вокзал - ул. Карла Маркса - ул. Леонова/ ул. Достоевского - ул. Чехова - ул. Радищева - пр. 25 Октября - далее по маршруту;

- в обратном направлении: по маршруту - пр. 25 Октября - ул. Радищева - ул. Чехова - Варшавский вокзал.

Маршрут № 535 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет»:

- в прямом направлении: Варшавский вокзал - ул. Карла Маркса - ул. Леонова - ул. Володарского - ул. Радищева - далее по маршруту;

- в обратном направлении: по маршруту - ул. Радищева - ул. Урицкого - ул. Леонова - ул. Карла Маркса - Варшавский вокзал.

По городским маршрутам №№ 7, 21, 22, 27, 29 от Варшавского вокзала: ул. Карла Маркса - ул. Володарского - ул. Радищева - далее по маршруту. В обратном направлении: по маршруту - ул. Радищева - ул. Урицкого - ул. Карла Маркса - Варшавский вокзал. По маршруту № 28: ул. Володарского (рынок) - ул. Радищева - пр. 25 Октября – по маршруту. В обратном направлении: по маршруту - пр. 25 Октября - ул. Радищева - ул. Урицкого - ул. Достоевского- ул. Володарского.