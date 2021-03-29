30 марта будет закрыто движение на участке улицы К. Маркса в Гатчине

Движение
автобусов будет осуществляться следующим образом:
Маршрут
№ 100 «г. Гатчина, Варшавский вокзал
- г. Санкт-Петербург»:
- в
прямом направлении: Варшавский вокзал - ул. Карла Маркса - ул. Леонова/ ул.
Достоевского - ул. Чехова - ул. Радищева - пр. 25 Октября - далее по маршруту;
- в
обратном направлении: по маршруту - пр. 25 Октября - ул. Радищева - ул. Чехова
- Варшавский вокзал.
Маршрут
№ 535 «г. Гатчина, Варшавский вокзал
- п. Новый Свет»:
- в
прямом направлении: Варшавский вокзал - ул. Карла Маркса - ул. Леонова - ул.
Володарского - ул. Радищева - далее по маршруту;
- в
обратном направлении: по маршруту - ул. Радищева - ул. Урицкого - ул. Леонова -
ул. Карла Маркса - Варшавский вокзал.
По
городским маршрутам №№ 7, 21, 22, 27, 29
от Варшавского вокзала: ул. Карла Маркса - ул. Володарского - ул. Радищева -
далее по маршруту. В обратном направлении: по маршруту - ул. Радищева - ул.
Урицкого - ул. Карла Маркса - Варшавский вокзал. По маршруту № 28: ул.
Володарского (рынок) - ул. Радищева - пр. 25 Октября – по маршруту. В обратном
направлении: по маршруту - пр. 25 Октября - ул. Радищева - ул. Урицкого - ул.
Достоевского- ул. Володарского.