Алексей Белов из Гатчины – победитель Всероссийской олимпиады школьников

Алексей Белов из Гатчины – победитель Всероссийской олимпиады школьников

Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, которые порадуют гатчинцев.

Рубрики : Образование     29 Mar 2021

Олимпиада проходила с 23 по 28 марта в городе Ульяновске. Ее участниками стали 299 школьников из 67 регионов России. Состязание включало три тура. На первом ребятам нужно было написать историческое эссе и исследовательский проект. На втором – выполнить задания по теории. Третий тур – устный: участники презентуют небольшие сообщения на одну из предложенных тем и отвечают на вопросы своих соперников.

Алексей Белов, учащийся 10-го класса Гатчинской школы №2, стал победителем олимпиады по истории.

Поздравляем Алексея с заслуженной победой и его наставника - учителя истории Гатчинской школы №2 Любовь Викторовну Ромайкину.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+