Алексей Белов из Гатчины – победитель Всероссийской олимпиады школьников

Олимпиада проходила с 23 по 28 марта в городе Ульяновске. Ее участниками стали 299 школьников из 67 регионов России. Состязание включало три тура. На первом ребятам нужно было написать историческое эссе и исследовательский проект. На втором – выполнить задания по теории. Третий тур – устный: участники презентуют небольшие сообщения на одну из предложенных тем и отвечают на вопросы своих соперников.

Алексей Белов, учащийся 10-го класса Гатчинской школы №2, стал победителем олимпиады по истории.

Поздравляем Алексея с заслуженной победой и его наставника - учителя истории Гатчинской школы №2 Любовь Викторовну Ромайкину.