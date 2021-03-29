Алексей Белов из Гатчины – победитель Всероссийской олимпиады школьников

Олимпиада
проходила с 23 по 28 марта в городе Ульяновске. Ее участниками стали 299
школьников из 67 регионов России. Состязание включало три тура. На первом
ребятам нужно было написать историческое эссе и исследовательский проект. На
втором – выполнить задания по теории. Третий тур – устный: участники презентуют
небольшие сообщения на одну из предложенных тем и отвечают на вопросы своих
соперников.
Алексей
Белов, учащийся 10-го класса Гатчинской школы №2, стал победителем олимпиады по
истории.
Поздравляем
Алексея с заслуженной победой и его наставника - учителя истории Гатчинской
школы №2 Любовь Викторовну Ромайкину.